[{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték a hatóságok kedd este. Marogna a szeptember 24-én lemondott Angelo Becciu bíboros \"bizalmasaként\" vált ismertté, akinek fél milliárd eurót utalt át a szentszéki államtitkárság.","shortLead":"Az olasz pénzügyőrség őrizetbe vette Cecilia Marognát, aki ellen a Vatikán elfogatóparancsot rendelt el – közölték...","id":"20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94c548-8973-476e-83a0-681cc70cb52e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Tovabb_gyuruzik_a_vatikani_botrany_ujabb_szemelyt_tartoztattak_le","timestamp":"2020. október. 14. 10:17","title":"A túszok kiszabadítására kapott pénzt Gucci-táskára költötte a vatikáni bíboros barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg a harctéren elrejtett bombákat.","shortLead":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg...","id":"20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d921b-e5fa-4fc3-93af-7fa83c12e344","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. október. 14. 11:33","title":"Speciális szemüveget kaphatnak az amerikai hadsereg kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Szarnak bele a járványba, arra nincs megoldásuk. De lehet helyette buzizni! Vélemény. ","shortLead":"Szarnak bele a járványba, arra nincs megoldásuk. De lehet helyette buzizni! Vélemény. ","id":"20201015_A_meleg_kiralyfi_es_az_ezer_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2aae06e-6d22-4b9a-bbf9-35b990a74bd8","keywords":null,"link":"/360/20201015_A_meleg_kiralyfi_es_az_ezer_halott","timestamp":"2020. október. 15. 13:00","title":"Tóta W.: A meleg királyfi és az ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett betegségek, például a babéziózis egyre inkább sújtják a háziállatokat. ","shortLead":"Arra figyelmeztetnek az állatorvosok, hogy a melegebb éghajlat kedvez a parazitáknak, és az általuk terjesztett...","id":"20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86a3358-c4c7-40a9-b572-49dac812fbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea61690c-64ea-4901-8469-896c8c777ec1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Es_on_tudja_hogyan_hat_a_klimavaltozas_szeretett_kutyajara_macskajara","timestamp":"2020. október. 14. 09:57","title":"A felmelegedés miatt vígan szaporodnak a kullancsok és egyre több kutyát fertőznek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nurszultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","shortLead":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nurszultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","id":"20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b57d2-2790-4c9d-83b0-82ccc9146c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","timestamp":"2020. október. 15. 19:29","title":"A teniszszövetség volt vezetője egy kazahsztáni torna igazgatójaként dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0","c_author":"Oroszi Babett, Szőke Dániel","category":"360","description":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes vezetése ügyesebb volt. Bátorfi Béla köre úgy jutott hozzá egy alaphangon is 907 milliós ingatlancsomaghoz több száz millióval olcsóbban, hogy abban hatóság nem egykönnyen talál hibát.

","shortLead":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes...","id":"202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865d6c9-d286-4407-8764-f6d1c5e7163d","keywords":null,"link":"/360/202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","timestamp":"2020. október. 15. 06:30","title":"Sokba fáj a VII. kerületieknek az \"Orbán fogorvosáról\" is szóló Király utcai ingatlanos kavarás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről, köztük magyar politikusok családtagjairól gyűjtött adatokat rejtett. A szivárogtatást és annak esetleges következményeit érdemes Kína és a Nyugat viszonyában szemlélni – magyarázták a hvg.hu-nak a titkosszolgálatok világát belülről ismerő források.","shortLead":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről...","id":"20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29bdef-0e0d-4aa2-891e-a9cf97b12644","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"A kínai adatbázis leleplezése a maszkdiplomáciára adott válaszcsapás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]