[{"available":true,"c_guid":"4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","shortLead":"A hulladék több mint fele építési-bontási törmelék volt. A legtöbb bejelentés Szabolcs megyéből érkezett.","id":"20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d2dc234-b989-4950-a562-53d0a5704c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ef8a9c-4408-4bcd-834e-6026039644a7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_illegalis_hulladeklerako_szemet_hulladekradar_magyar_kozut","timestamp":"2020. október. 13. 07:56","title":"530 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","shortLead":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","id":"20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69eebd3-aab0-4587-b48b-1af5ac466fe9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","timestamp":"2020. október. 13. 17:20","title":"57 nap gyalogolta körbe az országot egy volt színházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni. A Fővárosi Törvényszék viszont megszüntette az eljárást, mert szerintük későn adta be a keresetét. A Kúria most elsőfokon az orvosnak adott igazat. ","shortLead":"Egy orvos korábban pert indított, mert nem kapta meg a végkielégítést, miután nem akart honvédelmi alkalmazott lenni...","id":"20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d4daf-b98b-4d9e-8adc-4689d0eb4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Harom_evig_perelhetnek_a_vegkielegitesert_az_elbocsatott_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. október. 13. 20:04","title":"Három évig perelhetnek a végkielégítésért az elbocsátott egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d209dd-823b-4542-8db2-88992b1d6001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. október. 13. 20:40","title":"Mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","shortLead":"A Győr felé vezető oldalon, Tatabánya után történt a baleset.","id":"20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe8a3c-cc6b-46ec-b4ee-639013c3a35f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572dc0da-e124-4da6-a181-5340ded39b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Nagy_baleset_volt_az_M1esen_leterelik_a_forgalmat","timestamp":"2020. október. 14. 17:07","title":"Nagy baleset volt az M1-esen, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg a harctéren elrejtett bombákat.","shortLead":"Az amerikai hadseregben már a kutyákra is kiterjesztett valóság-szemüveget tennének, hogy biztonságosabban találják meg...","id":"20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dcd01dc-92da-495c-8bc1-18e6981984c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d921b-e5fa-4fc3-93af-7fa83c12e344","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_amerikai_hadsereg_bombakereso_kutya_ar_szemuveg_kiterjeszett_valosag","timestamp":"2020. október. 14. 11:33","title":"Speciális szemüveget kaphatnak az amerikai hadsereg kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]