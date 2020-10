Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b28c4-38e1-4ff2-b436-df049905dd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9b3684-44e1-4725-8262-d00f64950693","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_462_loero_es_zold_rendszam_itt_a_plugin_hibrid_audi_q8","timestamp":"2020. október. 15. 09:21","title":"462 lóerő és zöld rendszám: itt a plugin hibrid Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri a 80 százalékot, jönnek a második körös ellátóhelyek. ","shortLead":"Budapesten jelenleg 50-70 százalékos a koronavírusos betegek ellátására kijelölt kórházak ágykihasználtsága. Ha eléri...","id":"20201015_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d24a4-f673-4f4e-82e5-139b007a7141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2261d7f8-d1d5-4906-a9f1-9e0e87a4f775","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 15. 12:16","title":"A Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbje lehet a következő Covid-kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","shortLead":"Angliában 22 órakor zárnak a szórakozóhelyek a koronavírus miatt, ám ez nem zavarta a fiatalokat. ","id":"20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=951e1533-592c-41f0-a1cc-395c0bb9c08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c8d7a7-6261-4140-9663-0bd478591f6a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Videon_ahogy_Liverpool_utcain_buliznak_a_fiatalok_a_korai_kocsmazaras_utan","timestamp":"2020. október. 14. 12:19","title":"Videón, ahogyan fiatalok tömegei csapatják az utcán Liverpoolban a korai kocsmazárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","shortLead":"A tudósok szerint aránylag kis változtatásoknak köszönhetően is hamar, sokat erősödhet a városi gyerekek immunendszere. ","id":"20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8845984-88b7-4b9b-8062-ebd99df34966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44085e7f-2557-4034-8459-30d92f6d5951","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Egy_honapon_belul_erosodik_a_gyerekek_immunrendszere_ha_zoldteruleten_jatszanak","timestamp":"2020. október. 15. 11:40","title":"Küldjük ki a gyereket a szabadba, a több baktérium erősíti a szervezetüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990","c_author":"Euronews","category":"vilag","description":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","shortLead":"Egyre szigorúbb intézkedések bevezetésével próbálja a kormány elejét venni a tiltakozásoknak.","id":"20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b481017d-0417-4c2d-a91f-2badbc3a7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f7e057-7f93-450f-bff3-175058d5a238","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Thaifold_kormanyellenes_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 15. 11:25","title":"15 ezer rendőr és szükségállapot Bangkokban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2479fef-7647-4bff-9312-5b8496c276e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQC különleges kivitelének hasmagassága még a G-osztályét is meghaladja. ","shortLead":"A Mercedes EQC különleges kivitelének hasmagassága még a G-osztályét is meghaladja. ","id":"20201014_a_mercedes_kokemeny_terepjarot_keszitett_az_elso_villanyautojabol_eqc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2479fef-7647-4bff-9312-5b8496c276e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092de210-b352-468d-b0fd-189a94bcc22f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_a_mercedes_kokemeny_terepjarot_keszitett_az_elso_villanyautojabol_eqc","timestamp":"2020. október. 14. 09:21","title":"A Mercedes kőkemény terepjárót készített az első villanyautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora egy csütörtöki interjúban.","shortLead":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb –...","id":"20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17dfd68-dfae-4462-9160-1878cb9240dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 15. 13:10","title":"Merkely Béla elmondta, miért robbant be ennyire a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]