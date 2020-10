Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal mutogathassanak.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal...","id":"20201015_Karacsony_budapest_fkt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8893b3-845d-456a-b261-148efc89f017","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Karacsony_budapest_fkt","timestamp":"2020. október. 15. 21:53","title":"Karácsony: A kormány megpróbálja gyámság alá helyezni a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. A gólokat ki is színezték.","shortLead":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek...","id":"20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbeb19-5809-4d26-98b3-6b87f890a2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","timestamp":"2020. október. 16. 11:12","title":"A Telekom digitálisan felújította a magyar válogatott legendás 6:3-as meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak a teraszokon szolgálhatnak fel ételt.","shortLead":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak...","id":"20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb294320-d774-4b17-b9a5-da087c4ce56c","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","timestamp":"2020. október. 15. 20:23","title":"Szlovákiában az utcán is kötelező lett a szájmaszk viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, a favágóélet nem volt elég izgalmas az önjelölt igazságosztónak.\r

","id":"20201015_dexter_sorozat_showtime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99537cb-9ee1-4ff0-bb47-05469c7e4e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269b3e54-7f46-43a1-ad04-194e935d4f0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_dexter_sorozat_showtime","timestamp":"2020. október. 15. 10:19","title":"Visszatér Dexter, a sorozatgyilkos vérnyomelemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni róla.","shortLead":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni...","id":"20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64e87d-1b5f-4d35-b410-23344f6d8a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 15. 18:29","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani az ingyenes koronavírustesztről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány információt.","shortLead":"Bírósági végzéssel akadályozta meg a Hell Energy, hogy a Magyar Narancs egy készülő cikkben leírjon róluk néhány...","id":"20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ecf1-45fd-458c-9bf0-1357042ef780","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Hell_Energy_Magyar_Narancs_tiltas","timestamp":"2020. október. 15. 17:54","title":"Letiltatta a Hell Energy a Magyar Narancs cikkének több részletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyiből persze még nem tanul meg minden gyermek. ","shortLead":"Ennyiből persze még nem tanul meg minden gyermek. ","id":"20201016_200_milliobol_indul_a_Minden_gyermek_tanuljon_meg_uszni_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6911c71-b306-44be-b76d-e075eca80d50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_200_milliobol_indul_a_Minden_gyermek_tanuljon_meg_uszni_program","timestamp":"2020. október. 16. 12:49","title":"200 millióból indul a „Minden gyermek tanuljon meg úszni” program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]