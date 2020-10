Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta árának. Ez azonban nem az egyetlen magyarázat arra, miért nem étkezünk egészségesen. Az étkezés világnapján az evéssel kapcsolatos tévhiteket vizsgáljuk meg.","shortLead":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta...","id":"20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c171932-9ac8-4d9f-aee7-912e4dc30a27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Cukrozott borsófőzelék és üres kalóriák: hol rontjuk el az egészséges táplálkozást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor a gyengébb felépítésű játékos nagyobb sérülésveszélynek van kitéve. A szövetség tehát a napokban úgy döntött, hogy biztonsági okokból transz nők nem játszhatnak nemzetközi meccseken. A tudomány álláspontja nem egységes, pedig a kérdés tisztázása több sportágban is fontos lenne.","shortLead":"A címbéli kérdés a szó szoros értelmében értendő, és a Rögbi Világszövetség (World Rugby) válasza az, hogy ilyenkor...","id":"20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd9dc98d-d0c4-4587-b15a-91213c3be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de209f75-bb1d-4e1d-8749-7b3810926bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_transz_no_sportolok_rogbi_tesztoszteron","timestamp":"2020. október. 16. 18:03","title":"Mi történik, ha egy transz nő ütközik egy született nővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, igyekeznek megbecsülni azokat, akik ápolási díjban, vagy a tartósan beteg gyermekük után gyermekek otthonápolási díjában részesülnek.","shortLead":"Novák Katalin az ATV Egyenes beszéd című műsorában azt mondta, igyekeznek megbecsülni azokat, akik ápolási díjban, vagy...","id":"20201017_GYOD_es_lakasfelujitasi_tamogatas_nem_lesz_eletkori_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06ce7c4-c5bb-418d-9a59-7f9bfdc86679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_GYOD_es_lakasfelujitasi_tamogatas_nem_lesz_eletkori_hatar","timestamp":"2020. október. 17. 09:35","title":"GYOD és lakásfelújítási támogatás: nem lesz életkori határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai Oppo is követi ezt a trendet, és még ebben a hónapban bemutatja saját eszközét, egyből kétféle nagyságban.","shortLead":"Egyre több neves okostelefon-gyártó lép be a televíziók piacára is, jórészt szintén okosított készülékekkel. A kínai...","id":"20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bc6ef5-b82c-4f49-ae3d-31b1eab7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba8a4b8-f70c-4f9d-9929-28f676cfe310","keywords":null,"link":"/tudomany/20201017_oppo_okostelevizio_bemutato","timestamp":"2020. október. 17. 08:03","title":"Új tévégyártó lép piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"Gyenis Ágnes, Németh András","category":"360","description":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti kalandorokkal szemben. Közben elbocsátásokra készül.","shortLead":"Új külföldi tulajdonos szállhat be a súlyos helyzetben lévő Dunaferrbe, amely a magyar államtól kér védelmet az üzleti...","id":"202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17228b70-1864-4e87-aefc-830d441dcb0c","keywords":null,"link":"/360/202042__bajban_adunaferr__elherdaljak__ukran_vagy_kinai__aceltalan_sodrodas","timestamp":"2020. október. 17. 07:00","title":"Acéltalan sodródás: nagypályás üzleti kalandor kezébe kerülhet a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","shortLead":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","id":"20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfae17aa-3801-424f-aa8e-2ffbe408bc82","keywords":null,"link":"/elet/20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","timestamp":"2020. október. 16. 05:06","title":"A mélykúti júdásfa lett idén az Év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6","c_author":"","category":"vilag","description":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","shortLead":"Az elnök engedély nélkül használta az egyik kampányrendezvényen az In The Air Tonight című dalt.","id":"20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddf335e7-f33e-49c6-9099-21e569e7ace6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc3b136-2c52-44b7-85b4-4902387ebceb","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Donald_Trumpnak_most_mar_Phil_Collins_ugyvedeivel_is_szamolnia_kell","timestamp":"2020. október. 17. 07:50","title":"Donald Trumpnak most már Phil Collins ügyvédeivel is számolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","shortLead":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","id":"20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338cd7c6-1264-4914-b185-cac14858675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","timestamp":"2020. október. 16. 13:47","title":"Megdöntötte az adócsalás rekordját Amerikában egy texasi milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]