Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság kedvéért. Most megkapták az engedélyt, hogy a járművek maguktól guruljanak.","shortLead":"Eddig is maguktól közlekedtek a Cruise önvezető taxijai, ám a volán mögött egy sofőrnek is ülnie kellett a biztonság...","id":"20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffc068f1-e2b1-4fb8-9b77-4b2d925f7bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafda9d5-58d5-4df1-86ea-dd9ccef48ba8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_onvezeto_auto_general_motors_cruise_san_francisco","timestamp":"2020. október. 17. 08:33","title":"Kiveszi a sofőröket a Cruise a robottaxikból, önvezető módban közlekednek San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","shortLead":"A karanténkötelezettsége ellenére tért vissza Olaszországba.","id":"20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2d826-b79c-4170-973e-4df34e0ae9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_ronaldo_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. október. 15. 20:47","title":"Ronaldo megsérthette az olasz előírásokat azzal, hogy visszatért Torinóba fertőzötten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9b62e-b4ae-4e94-a257-06547b5b702d","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Talán nem is gondolnánk, de a vashiány a fejlett országok lakosságának 60-80 százalékát érinti. Az okok természetesen nemenként és korcsoportonként eltérőek, de szorosan összefüggenek a táplálkozással és az életmóddal. Lássuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy a szervezetünk elegendő vashoz jusson.\r

","shortLead":"Talán nem is gondolnánk, de a vashiány a fejlett országok lakosságának 60-80 százalékát érinti. Az okok természetesen...","id":"maltofer_20201016_Vashiany_okok_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c9b62e-b4ae-4e94-a257-06547b5b702d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228e94b9-0154-4c99-a7b2-daa6bccd3ac3","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20201016_Vashiany_okok_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 16. 07:30","title":"Vashiány: szinte mindenki érintett lehet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel. Az egységeket az autók által generált menetszéllel hajtatnák meg.","shortLead":"Hamarosan kipróbálhatják majd a brit utak mentén azt a szélturbinát, amit a lámpaoszlopokra szerelnének fel...","id":"20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e7d38d-73f6-403b-ba4f-5b4f09c9be96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14068b3a-fd55-4ff4-81e5-663924229b09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_szelenergia_autozas_menetszel_alpha_311_szelturbina","timestamp":"2020. október. 16. 15:33","title":"Videó: Zseniális ötlettel termeltetne ingyenáramot az autósokkal egy brit feltaláló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre kihegyezett új támogatásokat, mint amilyenek az adókedvezmények, a hiteltámogatások, a vásárlási támogatások.","shortLead":"Csökkent a családtámogatások összege 2008 és 2019 között. Legalábbis, ha nem vesszük figyelembe a tehetősebbekre...","id":"20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125afb41-decc-4779-ac53-eaa917dab1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014aad7-6016-4f78-9498-23b7b61b7c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_A_Fidesz_rendszere_nem_csaladbarat_hanem_tehetoscsaladbarat","timestamp":"2020. október. 16. 11:05","title":"A Fidesz családbarátnak nevezett rendszere inkább tehetőscsalád-barát rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3783f0-ae02-48c7-a170-8253d6e6bd67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vontatmány szerencsére ott szakadt le, ahol véget ért a szalagkorlát.","shortLead":"A vontatmány szerencsére ott szakadt le, ahol véget ért a szalagkorlát.","id":"20201016_pickup_utanfuto_tennessee_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3783f0-ae02-48c7-a170-8253d6e6bd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030f179f-6d21-4c69-8e92-2a391087e578","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_pickup_utanfuto_tennessee_baleset","timestamp":"2020. október. 16. 15:23","title":"Magától lekapcsolódott az utánfutó, pillanatokon múlt a tragédia – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. A gólokat ki is színezték.","shortLead":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek...","id":"20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbeb19-5809-4d26-98b3-6b87f890a2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","timestamp":"2020. október. 16. 11:12","title":"A Telekom digitálisan felújította a magyar válogatott legendás 6:3-as meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","shortLead":"Robert Brockmant egy olyan üzlettársa nyomta fel, akit korábban lefülelt a hatóság.","id":"20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338cd7c6-1264-4914-b185-cac14858675f","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_Adocsalas_rekord_Amerika_Robert_Brockman","timestamp":"2020. október. 16. 13:47","title":"Megdöntötte az adócsalás rekordját Amerikában egy texasi milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]