[{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","id":"20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557df052-2f64-45db-84b2-011faf02da22","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","timestamp":"2020. október. 19. 18:07","title":"Áramszünet miatt vannak többórás késések a dunaújvárosi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","shortLead":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","id":"20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d40d70-5634-4bd1-8438-f7dead35cd91","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","timestamp":"2020. október. 19. 08:07","title":"Halálra gázoltak egy nőt a zebrán Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint majdnem háromszázzal többen nézték meg a Fradit az elképzelhető legmagasabb számnál.","id":"20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23f263b-d4bf-4165-ac36-205ac904af92","keywords":null,"link":"/sport/20201019_kisvarda_foci_nezoszam_nbi","timestamp":"2020. október. 19. 15:36","title":"Több nézőt mondott be a meccsre Seszták Miklós focicsapata, mint amennyien beférnek a stadionba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül telepíti a webes Office-hoz az indító ikonokat.","shortLead":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül...","id":"20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5231e3f-e5af-415e-ad15-22acaa1582b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","timestamp":"2020. október. 20. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen meglepetés érheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben egyetlen roma sincs a színpadon vagy az alkotók között? Nem, nem a Fábry-show egyik rosszul sikerült adása 1995-ből, hanem Magyarország egyik legtehetségesebb, ráadásul – máskor – mind társadalmi, mind emberi értelemben legérzékenyebb színházi embere, Pintér Béla új előadása, a Vérvörös Törtfehér Méregzöld.","shortLead":"Mi az: a többségi társadalom privilegizált helyzetű tagjai kamu cigány akcentussal utánozzák a romákat úgy, hogy közben...","id":"20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de91bfd-bc3e-43bf-b162-7b2ef18e9b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817e99c-16eb-4a10-90f9-fe76e9dcf486","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_pinter_bela_vervoros_tortfeher_meregzold_kritika","timestamp":"2020. október. 20. 20:00","title":"Fábry Sándor telefonált a múltból, hogy kéri vissza Pintér Béla új előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A befektetők a Monetáris Tanács magyarázatára várnak.","shortLead":"Továbbra is 0,6 százalék az alapkamat. A koronvírus-járvány hatására a cégvezetők 96 százaléka módosította kiberbiztonsági stratégiáját, 40 százalékuk a a digitalizáció vállalatukon belüli gyorsulásáról számolt be. A kutatás szerint világszerte 3,5 millió kiberbiztonsági állás vár majd betöltésre 2021-ben.","shortLead":"A PwC globális felmérésében üzleti és technológiai vezetőket kérdeztek. A koronvírus-járvány hatására a cégvezetők 96...","id":"20201019_pwc_kiberbiztonsagi_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bf7c58-095f-4804-9e76-962f2a964aa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_pwc_kiberbiztonsagi_felmeres","timestamp":"2020. október. 19. 00:03","title":"Lenne itt 3,5 millió betöltetlen állás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]