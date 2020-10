Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b57bfde5-5abf-4450-b88f-6c539ebe20a9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A névadó a sztálinizmus egyik legsötétebb alakja.","shortLead":"A névadó a sztálinizmus egyik legsötétebb alakja.","id":"20201023_Molotovkoktel_56_finn_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b57bfde5-5abf-4450-b88f-6c539ebe20a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc25da5-cbe3-46fd-bcd2-c26128e266ad","keywords":null,"link":"/360/20201023_Molotovkoktel_56_finn_katonak","timestamp":"2020. október. 23. 16:00","title":"Molotov-koktélok repültek '56 októberében – sokat tettek ezért a finn katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","shortLead":"Egy névtelen licitáló kilenc oldalt vásárolt a pénzből.","id":"20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a3f6bb-461c-41da-82f4-9e56bfa1f8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11bb9ab-0037-47d8-83d8-b1670812d6c2","keywords":null,"link":"/elet/20201023_hitler_jegyzet_beszed_arveres_licit","timestamp":"2020. október. 23. 16:10","title":"12,3 millió forintért keltek el Hitler jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Select segítségével a magyar hirdetők speciálisan összeválogatott csatornákon és videóknál helyezhetik el hirdetéseiket.","shortLead":"A YouTube Select segítségével a magyar hirdetők speciálisan összeválogatott csatornákon és videóknál helyezhetik el...","id":"20201022_youtube_select_magyarorszag_hirdetes_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a144a-179a-4b07-b6a7-d03303c77bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_youtube_select_magyarorszag_hirdetes_reklam","timestamp":"2020. október. 22. 18:03","title":"Magyarországra is megjött a YouTube Select, a hirdetők és a videósok is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7829fd53-3a6f-48fa-beb8-72fe45de8bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Energia Ügynökség legfrissebb jelentése szerint rekordalacsony a napenergiával előállított elektromos áram ára, lassan nem is éri meg mással ezt termelni.","shortLead":"A Nemzetközi Energia Ügynökség legfrissebb jelentése szerint rekordalacsony a napenergiával előállított elektromos áram...","id":"20201023_napenergia_ara_rekord_olcso_napenergia_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7829fd53-3a6f-48fa-beb8-72fe45de8bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbcd0df-b220-47c5-8a42-66f7982ad2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_napenergia_ara_rekord_olcso_napenergia_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 23. 08:03","title":"Lassan szó szerint ingyen lesz az áram, soha nem volt még ennyire olcsó a napenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett demonstrációt Szél Bernadett és Hadházy Ákos, de a jelenlévők egy része, a rendőrség közbelépése miatt, végül gyalogosan demonstrált. Hadházy szerint a hatalom piszkos csizmájával mindenkire rárúgja az ajtót, Szél Bernadett pedig azt mondta: a közmédia minden, csak nem szabad.","shortLead":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett...","id":"20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5fab36-b800-462c-8b1c-0f3ed4d5a016","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","timestamp":"2020. október. 23. 14:28","title":"Félig autós, félig gyalogos tüntetés jött össze az MTVA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érdekképviselet azt szorgalmazza, hogy kisebb szja-kulcsot vessenek ki a legalacsonyabb bérekre.","shortLead":"Az érdekképviselet azt szorgalmazza, hogy kisebb szja-kulcsot vessenek ki a legalacsonyabb bérekre.","id":"20201022_Minimalber_magyar_szakszervezet_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e268333-479e-49b6-8baf-b64ee96ad3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Minimalber_magyar_szakszervezet_forint","timestamp":"2020. október. 22. 19:51","title":"Tíz százalékkal magasabb minimálbért szeretne a legnagyobb magyar szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő már 2010-ben összefogást akart.","shortLead":"A DK online születésnapi rendezvényt tartott szombat délután, ahol a párt vezetése nosztalgiázott. Gyurcsány szerint ő...","id":"20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d6031a-02fa-4610-b463-98cb9dcaa088","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_gyurcsany_dk_szuletesnap","timestamp":"2020. október. 24. 16:44","title":"Gyurcsány: Szegények voltunk, mint a templom egere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6953f0fd-70ef-4422-8379-0507006b9e97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá a fejlesztők.","shortLead":"Az újdonság külseje és belseje is egyedi megjelenést kapott, de a jó öreg 83 lóerős motorhoz nem nyúltak hozzá...","id":"20201024_uj_limitalt_szeriat_kapott_a_43_eve_gyartott_lada_niva_4x4_black","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6953f0fd-70ef-4422-8379-0507006b9e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7ca681-f546-4655-b1e2-2f60c9c195c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_uj_limitalt_szeriat_kapott_a_43_eve_gyartott_lada_niva_4x4_black","timestamp":"2020. október. 24. 06:41","title":"Új limitált szériát kapott a 43 éve gyártott Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]