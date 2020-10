Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","shortLead":"Dézsi Csaba András a magasba emelkedett, és leszedett egy lenines háznévtáblát.","id":"20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=188c50a8-d40d-495b-bf4b-f816247925f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c28c97-07a5-45c3-b7ab-0180f8b91d47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201023_dezsi_csaba_andras_gyor_oktober_23_megemlekezes","timestamp":"2020. október. 23. 16:24","title":"Győr fideszes polgármestere nem mindennapi módon zárta az ‘56-os műsort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben két motoros halt meg.","shortLead":"A balesetben két motoros halt meg.","id":"20201023_motoros_baleset_dusnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953f706-2057-4b00-9cf4-2f81425e4515","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motoros_baleset_dusnok","timestamp":"2020. október. 23. 18:18","title":"Fotók jöttek a dusnoki motoros tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","shortLead":"A Szfe.hu elérhetetlen, de a tanulmányi rendszert tudják használni a hallgatók.","id":"20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8833d9ee-6706-4326-b892-ca7756cb254e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152037a4-01fe-469e-8e78-5b40e98f4da7","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_A_diakok_szerint_virus_tamadta_meg_az_SZFE_honlapjat","timestamp":"2020. október. 22. 18:02","title":"A diákok szerint vírus támadta meg az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek nyilvánítják. Ha két héten belül nem lassul a járvány terjedése, a korlátozások és szigorítások sora itt nem áll meg.","shortLead":"Szombattól az egész országot a legveszélyeztetettebb kategóriát jelentő, piros besorolású járványövezetnek...","id":"20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0235a8cb-bd6b-4efd-8cbc-1c79f2768f89","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_lengyelorszag_koronavirus_korlatozasok","timestamp":"2020. október. 23. 12:37","title":"Újabb rekordot döntött a fertőzöttek száma Lengyelországban, korlátozások sorát vezetik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség a jelenetről készül videó alapján indított eljárást.","id":"20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6769e21-ec3f-4b30-9f24-f7177130af97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b782f-cc3b-43a9-9e3e-d78f1c2c368d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Kozuti_veszelyeztetes_az_M1esen_buntetesbol_leparkolo_Audi","timestamp":"2020. október. 23. 07:28","title":"Közúti veszélyeztetésért felelhet az M1-es közepén büntetésből „leparkóló” autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis egy ideig.","shortLead":"Legalábbis egy ideig.","id":"20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff91ce0a-f00c-4421-abd9-f558655dcada","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_Szombattol_a_kettes_villamos_sem_ugyanaz_mar_mint_volt","timestamp":"2020. október. 23. 10:50","title":"Szombattól a kettes villamos sem ugyanaz már, mint volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja Konok Péter. Amikor pedig a miniszterelnök uralkodó többesben beszél, átlép egy vonalat, sőt - némi képzavarral - többfelől is átlépi azt.","shortLead":"Ahol létezik egyedül üdvözítő állami ideológia, ott a társadalom széles rétegei óhatatlanul ellenséggé válnak, írja...","id":"202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b298a74a-83b2-4e5e-a318-ebab326723ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81889df3-fe61-426e-95b0-e9cd3d75a052","keywords":null,"link":"/360/202043_cancel_culturebol_kancellarkultura","timestamp":"2020. október. 23. 13:30","title":"Konok Péter: Cancel culture helyett kancellárkultúra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja vonták blokád alá az intézményt.","shortLead":"Több mint tízezren álltak ki október 23-án a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mellett, akik immár 54 napja...","id":"20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330b2ba5-fcfe-4aee-b147-12f5532a124d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadd364c-95aa-42b8-b2dd-19e2b66db402","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_En_56ban_is_vonultam_89ben_is_vonultam_most_az_unokaimert_vonulok__Ok_kepviselik_azt_az_orszagban_amit_meg_senki","timestamp":"2020. október. 24. 09:00","title":"„Én 56-ban is vonultam, 89-ben is vonultam, most az unokáimért vonulok” – videó a pénteki SZFE-tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]