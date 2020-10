Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","shortLead":"Ronald Reagan szobrának a közelében kapott helyett az alkotás. Az ötletgazda ezúttal is Schmidt Mária volt. ","id":"20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd57083c-2cfc-4ef2-ad38-ac12dc00671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33746179-c2c7-42d9-831e-135d6cb7dfae","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Felavattak_George_HW_Bush_szobrat_a_Szabadsagteren","timestamp":"2020. október. 27. 11:54","title":"Felavatták George H.W. Bush szobrát a Szabadság téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkreditálni próbáltunk a klub három hazai Bajnokok Ligája-csoportmeccsére. Egyikre sem fognak beengedni.","shortLead":"Akkreditálni próbáltunk a klub három hazai Bajnokok Ligája-csoportmeccsére. Egyikre sem fognak beengedni.","id":"20201027_ferencvaros_bajnokok_ligaja_akkreditacio_elutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1902eb-0cc3-4661-b93c-d52accc429c9","keywords":null,"link":"/sport/20201027_ferencvaros_bajnokok_ligaja_akkreditacio_elutasitas","timestamp":"2020. október. 27. 15:11","title":"Újabb bizonyítékát adta a Fradi, hogyan ér össze sport és politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetésre nemcsak az új iPhone 12-családdal kompatibilis az Apple vadonatúj, mágneses töltője, hanem néhány androidos készülékekkel is.","shortLead":"Meglepetésre nemcsak az új iPhone 12-családdal kompatibilis az Apple vadonatúj, mágneses töltője, hanem néhány...","id":"20201027_apple_iphone_12_magsafe_tolto_kompatibilitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfecaf94-e283-4647-80d3-6b7590852d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_apple_iphone_12_magsafe_tolto_kompatibilitas","timestamp":"2020. október. 27. 16:03","title":"Váratlan, de igaz: az Apple új töltője más mobilokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első filmnél még kiborult a kazah kormány, a legújabb Boratra már turisztikai kampányt építettek.","shortLead":"Az első filmnél még kiborult a kazah kormány, a legújabb Boratra már turisztikai kampányt építettek.","id":"20201027_Kazahsztan_rarepult_Boratra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44983e7-83f5-4e72-a5f0-374e166410c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe309b67-b2d1-420d-915c-deb3b71c929e","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Kazahsztan_rarepult_Boratra","timestamp":"2020. október. 27. 10:25","title":"Kazahsztán rárepült Boratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők. A BKV állítja: csak néhány konfliktushelyzet van havonta.","shortLead":"A maszkviselés szabályaira figyelmeztető sofőröket inzultálják a maszkot nem hordó utasok – panaszolják a járművezetők...","id":"20201027_busz_sofor_maszk_bkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62b324-7f6d-4cb2-bfb0-f74c5a1b2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_busz_sofor_maszk_bkv","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Több buszsofőr is segítséget kért, mert maszktagadó utasok fenyegetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek tartott karikatúrát tett közzé Tayyip Erdogan török államfőről. Az Ankara és Párizs közötti vita az után tört ki, hogy egy iszlamista csecsen fiatalember lefejezte Samuel Paty párizsi tanárt, aki a Mohamed prófétát kifigurázó karikatúrát mutatott meg diákjainak. \r

","shortLead":"Törökország jogi és diplomáciai lépéseket tesz amiatt, hogy a francia szatirikus hetilap, a Charlie Hebdo sértőnek...","id":"20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f32635-7923-44d7-9ce6-b4ccff377c67","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Tovabb_melyul_a_torokfrancia_vita__Erdogan_most_mar_perel","timestamp":"2020. október. 28. 16:06","title":"Tovább mélyül a török–francia vita – Erdogan most már perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","shortLead":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","id":"20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2dabcb-d57d-426c-9cfb-5401fa978c19","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","timestamp":"2020. október. 27. 06:45","title":"Kaliforniai tűzvész: több tízezer embert evakuáltak, egymillióan áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan indult oldal segítségével. Mobilon is megy. Remek, retró hangulatú fotókat kreálhatunk vele bármely képünkből.","shortLead":"A Nintendo régi zsebkamerájához – merthogy ilyenje is volt a japán gyártónak – hasonló látvány érhető el egy újonnan...","id":"20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf36cc93-24e7-4924-9f3f-ae898df3a21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90aee716-8d48-484e-a723-f6f98bc63198","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_game_boy_camera_online_kepszerkeszto_program_webkamera_szelfizes","timestamp":"2020. október. 27. 17:03","title":"Indult egy új oldal, egy kicsit még jobb hely lett tőle az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]