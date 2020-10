Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja a folytatást, de a Jackson örökségét kezelő cégek elfogultságra hivatkozva megpróbálják ezt ellehetetleníteni.","shortLead":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja...","id":"20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174412-5695-4464-934d-79e5b9943827","keywords":null,"link":"/elet/20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Bíróságon támadják a Michael Jackson szexuális visszaéléseiről szóló film folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat a fenntarthatóbb opció választására. ","shortLead":"Az online áruházban külön jelennek majd meg a környezettudatos termékek, hogy ezzel ösztönözzék a vásárlókat...","id":"20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb03dfe-bf2f-4ad5-81c3-e82c1d095910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de905d9-6294-4aed-a1b2-617ee1328813","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Kulon_platformot_indit_az_Amazon_a_fenntarthato_termekeknek","timestamp":"2020. október. 28. 16:20","title":"Külön platformot indít az Amazon a fenntartható termékeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó lehet arra, hogy a két országot ne nézzék bolondnak az unióban.","shortLead":"Varga Judit szerint 2021 első felében alakulhat ki az új intézmény végleges formája. Szijjártó Péter úgy véli, ez jó...","id":"20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a557225-a073-4cc2-9e49-67da08818994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e56c1c-f5bd-429d-8b4d-dce456f7bc5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_lengyel_magyar_kormany_sajat_jogallamisagot_ellenorzo_intezmeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:48","title":"Saját intézményével ellenőrizné a jogállamiság helyzetét Magyarország és Lengyelország, hogy \"ne nézzék bolondnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége után először nem arab vezetővel és az Afganisztántól Afrikáig terjedő frontvonalakon kiemelt szerepet játszó közép-ázsiai, indiai és kaukázusi aktivistákkal fitogtatja erejét. Az összetartó erő pedig a globális dzsihád szélsőséges ideológiája.","shortLead":"Feltámadni látszik hamvaiból a történelem egyik legellenállóbb terrorszervezete, az Iszlám Állam. Két évvel a veresége...","id":"20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbfa2c5-532b-4840-99c7-0d7b3447c6e2","keywords":null,"link":"/360/20201027_Az_Iszlam_Allam_uj_arcai_es_ujjaszuletese","timestamp":"2020. október. 27. 13:00","title":"Nemzetközi brigádot toboroz és új terrorista generációt nevel az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság egyszerűsített összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében vizsgálta az ügyletet. Úgy találták, a tervezett felvásárlás nem vet fel versenyjogi aggályokat.

","shortLead":"Az Európai Bizottság egyszerűsített összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében vizsgálta az ügyletet. Úgy találták...","id":"20201027_mvm_cseh_energetikai_vallalatot_vesz_eu_jovahagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b75bfa-3bc3-4298-8cdc-d5f5e0bba4dc","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_mvm_cseh_energetikai_vallalatot_vesz_eu_jovahagyta","timestamp":"2020. október. 27. 17:16","title":"Az EU is rábólintott, megvásárolhatja az MVM a legnagyobb cseh energiakereskedő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","shortLead":"Az Információs Hivatal élére november 1-jén kerül Bunford Zsolt János.\r

","id":"20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2621573-49ba-4216-857f-651fb50fd750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8b6136-13ee-4182-a9c1-f19f0fc3b076","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_informacios_hivatal_bunford_zsolt_janos_elnok","timestamp":"2020. október. 27. 21:28","title":"Kinevezték a polgári hírszerzés új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az is szigorodna, milyen autók kaphatnának egyáltalán zöld rendszámot. ","shortLead":"Az is szigorodna, milyen autók kaphatnának egyáltalán zöld rendszámot. ","id":"20201028_Csak_a_tisztan_elektromos_autok_parkolhatnanak_ingyen_egy_uj_modositas_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df304ab7-08a4-48d5-ad9d-b629ab30fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d2c46-9044-4578-8696-8e9ce84db83c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201028_Csak_a_tisztan_elektromos_autok_parkolhatnanak_ingyen_egy_uj_modositas_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 09:56","title":"Csak a tisztán elektromos autók parkolhatnának ingyen a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]