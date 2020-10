Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","shortLead":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","id":"20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b0690-ddfc-4c57-a051-6512929d3141","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Egész Magyarországot magas kockázatúvá minősítette Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","shortLead":"A baleset a Nagytétényi úton történt, még májusban, a vonatkozó szakértői vélemény viszont csak most lett nyilvános.","id":"20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66557565-8ec4-4da4-ac6e-34275f4c4ad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szakerto_baleset_gyermekueles_nagytetenyi_ut","timestamp":"2020. október. 30. 11:13","title":"A szakértő szerint a 2 éves fiú túlélte volna a balesetet, ha nem az anyja ölében ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","shortLead":"Az osztrák Wolfsberger AC idegenben 4-1-re legyőzte Feyenoordot.","id":"20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259b0821-9688-4825-aeba-d2144a3ebd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2c710-0b31-4c0c-b2ee-25e989878408","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Europaliga_Siman_nyert_a_Milan_meglepetesre_kikapott_a_Tottenham","timestamp":"2020. október. 29. 21:48","title":"Európa-liga: Simán nyert a Milan, meglepetésre kikapott a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444baf5c-ce17-4cc5-b08f-19794e444808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","timestamp":"2020. október. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: SzuperViktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Forrón gőzölgő lehetett a Föld 55 millió évvel ezelőtt – állapították meg a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) kutatói fosszilis mocsári talajból származó ásványok vizsgálatával. ","shortLead":"Forrón gőzölgő lehetett a Föld 55 millió évvel ezelőtt – állapították meg a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH) kutatói...","id":"20201031_fold_homerseklet_55_millio_eve_eth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd42a8-918b-41bd-95e2-0ecbf59dee83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_fold_homerseklet_55_millio_eve_eth","timestamp":"2020. október. 31. 12:03","title":"Rá sem ismerne a Földre, ha látná, milyen volt 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező kiesést.","shortLead":"Egy alkuszcég szerint van rá esély, hogy a biztosítók szétterítik az extra magas tarifák elvesztése miatt keletkező...","id":"20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d9597f-6ee3-454c-b055-0993e481cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a8c03b-7000-4011-a3a5-a78d1a5a9f82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Sok_autos_akar_rosszul_is_jarhat_a_kgfbdijak_felulvizsgalataval","timestamp":"2020. október. 30. 14:55","title":"Sok autós rosszul járhat a kgfb-díjak felülvizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459384e6-23fc-48c8-b2d4-00ba8b457e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy óra alatt 6000 jegy ment el, és a Puskás Arénának csak a 30 százalékát lehet feltölteni nézőkkel.","shortLead":"Egy óra alatt 6000 jegy ment el, és a Puskás Arénának csak a 30 százalékát lehet feltölteni nézőkkel.","id":"20201030_puskas_arena_valogatott_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459384e6-23fc-48c8-b2d4-00ba8b457e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30714351-1911-4eec-96bb-ddb3e66e5560","keywords":null,"link":"/sport/20201030_puskas_arena_valogatott_november","timestamp":"2020. október. 30. 18:45","title":"Szinte biztos a teltház a magyar válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","id":"20201031_Izland_foci_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a51d9b68-1bce-4884-a404-a27ee74b9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000b24b5-07a2-4d93-bd99-0bf37a4ff140","keywords":null,"link":"/vilag/20201031_Izland_foci_jarvany","timestamp":"2020. október. 31. 09:59","title":"Izlandon törölték a járvány miatt a focibajnokság hátralévő meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]