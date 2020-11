Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","shortLead":"Putyin ugyanezt csak év végére ígérte, de Oroszországban már nagy a baj: oxigénhiánnyal is küszködik több kórház.","id":"20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced18fb-6d17-4606-a063-70acabb8e63d","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Novemberben_kezdodhet_a_tomeges_oltas_Moszkvaban","timestamp":"2020. október. 30. 19:22","title":"Novemberben kezdődhet a tömeges oltás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","shortLead":"Két ember belehalt a quebeci ámokfutó támadásába.","id":"20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce914fb8-83ee-4a42-9e3a-f5daaafcd473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4094f-6973-4c23-ad48-c72b8a91fa92","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Jelmezbe_bujt_amokfuto_szurt_le_tobb_embert_Kanadaban","timestamp":"2020. november. 01. 13:19","title":"Jelmezbe bújt ámokfutó szúrt le több embert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","shortLead":"Átlépte az atlétika-világbajnokság ára a 200 milliárd forintos határt.","id":"20201031_atletika_vb_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dc12f9-375b-46f6-8e94-d3130a4df88e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_atletika_vb_stadion","timestamp":"2020. október. 31. 13:27","title":"Tovább drágult az atlétika-vb stadionja és környéke, most már a Puskás Arénánál is több pénzbe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli céghálóban is ott voltak.","shortLead":"Több olyan ember és cég neve is felbukkan a Bp2017 Kft. szerződéslistáján, akik az állami cég volt vezetője körüli...","id":"20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7109dea3-5739-4913-8a34-42b14c9ba195","keywords":null,"link":"/kkv/20201031_vizes_vb_balogh_sandor_szerzodesek","timestamp":"2020. október. 31. 14:48","title":"G7: A vizes vb-t szervező cég volt gazdasági igazgatója saját ismerőseivel kötött milliós szerződéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbe440a-c1fe-4aef-9c91-c5960c9ac52b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Biden sikerével bealkonyulhat a populizmusnak Európában, mert Orbán, Kaczynski, Salvini és Le Pen onnantól kezdve bújhatna többé Trump mögé - mondta a luxemburgi diplomácia vezetője a Frankfurter Rundschaunak. 