[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss kutatás szerint ez akkor is igaz, ha dollármilliókról, -milliárdokról van szó. ","shortLead":"Nem ugyanúgy költi a pénzt a nő, mint a férfi - ez a megállapítás önmagában nem egy bátor kijelentés, ám egy friss...","id":"20201101_no_vagyonkezeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4253569-681c-4654-8610-b691aa228e1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201101_no_vagyonkezeles","timestamp":"2020. november. 01. 09:44","title":"A gazdagság sem változtat a nők és férfiak közötti különbségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak biztosított adómentességet a kormány. Senkinek nem kell szja-t fizetni, aki közreműködik benne, legyen szó futball-bíróról vagy önkéntesekről.","shortLead":"A 2021-es U21-es futball Európa bajnokságra is kiterjeszti az idén a járvány miatt elmaradt Európa bajnokságnak...","id":"20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b13669d-d2d5-49ef-aaef-603911c786ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7ce28a-f430-4194-8f1a-7551c80abedd","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_futball_adomentesseg_u21es_europa_bajnoksag_szja","timestamp":"2020. november. 01. 09:01","title":"Itt az újabb adókönnyítés: most az U21-es futball-Eb kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete, mint néhány évtizeddel korábban. A kutatók egyelőre nem igazán értik, mi áll ennek a hátterében.","shortLead":"Egyre szélesebb körben tapasztalt jelenség, hogy alacsonyabb értékeket mutat a mai emberek átlagos testhőmérséklete...","id":"20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13a5a54-692e-4fba-80bf-1a216a3c7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d24c564-5630-4c05-95fb-dbc8bc131d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_atlagos_testhomerseklet_csokkenese_homero_lazmero","timestamp":"2020. november. 02. 09:03","title":"Történik valami furcsa az embereknél: csökken az átlagos testhőmérsékletünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","shortLead":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","id":"20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de4b4fc-c84c-48ea-b778-b87d27576696","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 09:53","title":"Ezt a két embert keresik a pécsi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított androidos kémprogram.","shortLead":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított...","id":"20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc206d-1869-4132-b73d-3635142643f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","timestamp":"2020. november. 01. 10:03","title":"Vigyázzon, mit tölt le: népszerű appoknak álcázza magát egy veszélyes kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg meghal.","shortLead":"A gyermekorvos Szlávik János vasárnapi nyilatkozatára reagált. Azt mondja, elég egy apró hiba a kórházban, és a beteg...","id":"20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353db14a-3600-44d5-8380-a79b80ff49dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_novak_hunor_koronavirus_atvezenyles","timestamp":"2020. november. 02. 15:28","title":"Novák Hunor: Egy átvezényelt pszichiáter nem ért a koronavírusos betegek kezeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","shortLead":"Méltatlan dolog azt firtatni, hogy levehető-e a maszk két korty között – mondta az országos tiszti főorvos hétfőn.","id":"20201102_operativ_torzs_hetfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a837566c-afee-4f00-97e2-b7ddb19018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d1f209-ef48-4f7f-869b-f9008a65c129","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_operativ_torzs_hetfo","timestamp":"2020. november. 02. 13:09","title":"Müller Cecília: Veszélyes is lehet a szelepes orvosi maszkok viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","shortLead":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","id":"20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7659ae0-311e-48ff-98c9-cae6ae6743e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","timestamp":"2020. november. 02. 05:59","title":"Borongósan, esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]