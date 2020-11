Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","shortLead":"A BMW és az Audi hasonló kompaktjainak teljes értékű kihívója lett a wolfsburgiak újdonsága. ","id":"20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab02350-2abe-4c97-8d66-facb92e27803","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Driftmoddal_es_320_loerovel_erkezett_meg_a_legerosebb_VW_Golf","timestamp":"2020. november. 04. 16:54","title":"Drift-móddal és 320 lóerővel érkezett meg az eddigi legerősebb VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","shortLead":"Micsoda mozdulatok! Micsoda ritmusérzék!","id":"20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff5c-dfd6-495b-ba9f-5cfcb67b199d","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Donald_Trump_tanca_beeg_az_emlekezetunkbe","timestamp":"2020. november. 04. 01:02","title":"Donald Trump tánca beég az emlékezetünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt, ami a 2021-es androidos csúcstelefonokban foglal majd helyet. Eddig túl sok részletet nem lehetett hallani az egységről, a kínai közösségi oldalon, a Weibón azonban megindult a szivárogtatás.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt...","id":"20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa1c4e-7110-4fc7-8e38-f5b87ffb18e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","timestamp":"2020. november. 04. 13:03","title":"Nagyon erős lehet a 2021-es androidos mobilok csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok a kormányhivatalok önálló szervezeti egységeihez kerülhetnek.","shortLead":"Egy előterjesztés alapján mégsem egy központi hulladékhatóság keresi majd az illegális szemétlerakókat, a feladatok...","id":"20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c1ceb2-8ba2-4cad-8dda-9421e181cef7","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_illegalis_hulladeklerakasrol_targyalhat_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 09:32","title":"Új szeméthatóságok felállításáról dönthet a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","shortLead":"Ezek voltak az amerikai választások színes momentumai.","id":"20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c962f-264e-406d-9911-6285fc2113fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229092-ce70-402f-993b-094f9c7c0b2f","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Minikoncert_szavazo_olebek_es_tanc__igy_is_lehet_valasztast_rendezni","timestamp":"2020. november. 04. 12:03","title":"Minikoncert, szavazó ölebek és tánc – így is lehet választást tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brókerek nem sírnának, ha Trump maradna az elnök.","shortLead":"A brókerek nem sírnának, ha Trump maradna az elnök.","id":"20201104_Megijedtek_a_piacokon_mert_nem_meggyozo_Biden_elonye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db3dace-d6f8-4b62-8ff0-1abb0444d149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_Megijedtek_a_piacokon_mert_nem_meggyozo_Biden_elonye","timestamp":"2020. november. 04. 07:13","title":"Megijedtek a piacokon, mert nem meggyőző Biden előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb androidos mobil, a Samsung Galaxy Note20 Ultra, vagy az Apple új készüléke dolgozik gyorsabban. Az eredmény magáért beszél.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa újabb sebességteszttel jelentkezett, hogy kiderüljön, az egyik legerősebb...","id":"20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a51c9874-1d0b-4fda-a514-6bd2f38758ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ad291a-bb44-4431-b2f6-d0acb6c3c216","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_samsung_galaxy_note20_ultra_apple_iphone_12_pro_sebessegteszt","timestamp":"2020. november. 04. 20:13","title":"Videó: Összemérték az iPhone 12 Pro sebességét a Samsung Galaxy Note20 Ultráéval, a különbség látványos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]