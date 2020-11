Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonviszonyok változása szóba került az idei háromnegyed évi gyorsjelentés tájékoztatóján is.","shortLead":"A tulajdonviszonyok változása szóba került az idei háromnegyed évi gyorsjelentés tájékoztatóján is.","id":"20201106_Nem_hatott_a_koronavirus_a_Richter_uzleti_mutatoira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c4d52-751b-42b4-9df5-d84c5668e07d","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Nem_hatott_a_koronavirus_a_Richter_uzleti_mutatoira","timestamp":"2020. november. 06. 12:31","title":"Nem tart a nemzetközi felvásárlástól a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett Kommentár Alapítványhoz.","shortLead":"Dől a pénz és az ingatlan a fideszes „új jobboldal” keltetőjéhez, a kritikusból kormánypárti konzervatívvá lett...","id":"202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc96d7fd-3a52-417b-8a5c-613809228366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef56d58-606c-476c-9d0a-5f2e5f6e20a8","keywords":null,"link":"/360/202045__kommentar_alapitvany__ideologiai_kikepzes__ingatlanszerzes__terfoglalas","timestamp":"2020. november. 07. 08:15","title":"\"Konzervatív kánaán\": miután áthangolták, pénzzel is kitömik az egykor kritikus jobboldali lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párhuzamos valóságot láthat, aki most az M1-re kapcsol.","shortLead":"Párhuzamos valóságot láthat, aki most az M1-re kapcsol.","id":"20201107_Magyar_Hang_kozmedia_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dffed52-30cc-4922-854b-a2d9c9bf08e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Magyar_Hang_kozmedia_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. november. 07. 20:56","title":"Magyar Hang: Központi utasításra hallgat a köztévé az elnökválasztás eredményéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a228823-2f48-4b42-8835-d335813e2da9","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elektorok december 14-én szavaznak. 