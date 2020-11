Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött a depresszió és a poszttraumás stressz. Tolnainé Kassai Margit 1944–1945-ös budapesti beszámolója, az Óvoda az óvóhelyen a HVG ajánlójában.","shortLead":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött...","id":"202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218f8d3-8d5c-4245-8b0d-025550a75e7a","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","timestamp":"2020. november. 08. 08:30","title":"Kedélyes jelentés a budapesti pokolból - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","shortLead":"Egy ilyen rossz manőverből végzetes baleset is lehet.","id":"20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5214a585-0d28-430b-b83c-5ea91651f101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbfcfd-2f7f-42c6-be1d-bb682a84e46d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Gondolkodas_nelkul_ment_szembe_a_forgalommal_az_autopalya_felhajton_egy_autos","timestamp":"2020. november. 09. 16:40","title":"Gondolkodás nélkül ment szembe a forgalommal az M1-es felhajtóján egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","shortLead":"A DK elnöke azt szűrte le a járványellenes bejelentéséből, hogy Orbán Viktor elrontott mindent.","id":"20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483c0440-3558-4199-b516-94c400e24bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Gyurcsany_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 13:35","title":"Gyurcsány: Orbán elaludt, most pedig kapkod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író szombaton hunyt el.","shortLead":"Az író szombaton hunyt el.","id":"20201109_Meghalt_Revai_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b033dd-784e-4a6d-a8aa-ee911a898528","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_Meghalt_Revai_Gabor","timestamp":"2020. november. 09. 09:57","title":"Meghalt Révai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","shortLead":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","id":"20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3a61-b401-453a-af36-bdd4b3d3fc94","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 09. 17:01","title":"Dézsi Csaba András szerint kapott egy rossz tanácsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és a vesztes akkor teszi a legjobban, ha elismeri, hogy alulmaradt, ha nem tudja bizonyítani a csalást.","shortLead":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és...","id":"20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5026bb-b141-4243-bfe6-d74cd732f5e1","keywords":null,"link":"/360/20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"Vezető amerikai lapok: Trump vegye a kalapját, Bidennek sok dolga lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller Cecília országos tiszti főorvost.","shortLead":"A népjóléti bizottság legutóbbi ülése is határozatképtelen volt, így Szabó Tímea a parlamenti folyosón faggatta Müller...","id":"20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f820252d-c1b2-45a1-bf18-a95f1f5a737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2fa174-f8cf-4e75-8fa2-e628cdc9e4de","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_fidesz_bojkott_nepjoleti_bizottsag_korozs_koronavirus","timestamp":"2020. november. 08. 18:59","title":"Amíg Korózs Lajos bizottsági elnök, az ellenzéknek esélye sincs Müller Cecíliát kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]