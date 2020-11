Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit, konzervatív The Times. ","shortLead":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit...","id":"20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de75461-54e9-4df6-86aa-3609eb0f45de","keywords":null,"link":"/360/20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","timestamp":"2020. november. 09. 08:30","title":"Ő lehet a király Biden udvarában -– Times-portré Tony Blinkenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett vakcina.","shortLead":"Az elsődleges kísérleti eredmények alapján úgy tűnik, hatékony a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech által közösen...","id":"20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639ababd-640a-4e2b-b178-407eec0ab221","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_vedooltas_pfizer_vakcina_bointech_kiserlet","timestamp":"2020. november. 09. 13:17","title":"A Pfizer állítja: 90%-os védelmet nyújt a védőoltása a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti, amikor 2021. január 20-án megtörténik a 2020-as amerikai elnökválasztás győztesének elnöki beiktatása. A kiváltságok közé tartozik az a fajta \"különleges bánásmód\" is, ami az államfőknek és vezető politikusoknak jár a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti...","id":"20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5b38b-c78f-48c0-9f54-ed287262bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","timestamp":"2020. november. 09. 14:03","title":"Januárban elveszi Donald Trump különleges \"mentelmi jogát\" a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint a fejlett robotok készítése nagy odafigyelést igényel, különben baj lesz.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint...","id":"20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce13fa-669b-4420-9389-faf55c4703ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 09. 18:34","title":"Ferenc pápa imádkozik, hogy a mesterséges intelligencia ne forduljon az emberek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy vélik, a szülőknek inkább kérniük kellene az óvódavezetőtől és az igazgatóktól, hogy igazolják a gyerekek hiányzását.","shortLead":"Úgy vélik, a szülőknek inkább kérniük kellene az óvódavezetőtől és az igazgatóktól, hogy igazolják a gyerekek...","id":"20201108_PDSZ_iskola_ovoda_koronavirus_hianyzas_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7ce99d-21ce-4222-a5af-e024a4ff1913","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_PDSZ_iskola_ovoda_koronavirus_hianyzas_igazolas","timestamp":"2020. november. 08. 16:08","title":"A PDSZ azt javasolja a szülőknek, hogy ne küldjék óvodába, iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos bérkiegészítést, a munkanélkülieknek pedig azonnali támogatást kérnek.","shortLead":"Közös határozati javaslatot nyújtanak be az ellenzéki pártok. Tömeges tesztelést, az egészségügyben 100 százalékos...","id":"20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fdadcd-c1c1-47a6-a233-ce3981b67c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c204d99e-e8e2-4731-a534-e5451cc1238a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_ellenzek_javaslat_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 14:19","title":"Tizenegy pontos javaslattal kínálta meg a kormányt az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Bihari Ádám - Windisch Judit","category":"360","description":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt tavasszal, amikor a kórházakra nehezedő nyomás miatt az egészségügyi stábnak arról kellett dönteni, melyik beteg kezeléséről mondjanak le, hogy azokon segíthessenek, akiknek több esélyük van felépülni. Hegedűs Zsolttal, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökével beszélgettünk arról: ki fogja ezt a döntést meghozni, hogy készítik fel őt erre, és ki beszél majd erről a beteggel és a családjával?","shortLead":"Az orvosi kamara szerint Magyarországon is fel kell készülni arra, hogy bekövetkezhet az is, ami Olaszországban történt...","id":"20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e0075-5a52-41bf-8e67-9fe55f0e1196","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hegedus_Zsolt_A_tulelesi_eselyeket_kell_neznunk","timestamp":"2020. november. 09. 06:30","title":"Mi történik, ha arról kell dönteni, melyik beteg kap túlélési esélyt, és melyik nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","shortLead":"Telitalálat nem volt, de öt számot negyvenen is eltaláltak. ","id":"20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e54e6d-716f-4008-8c11-27d7957e6082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. november. 08. 18:20","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]