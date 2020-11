Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","id":"20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e9b4c-7b97-4c73-94db-a2e0099302f0","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","timestamp":"2020. november. 09. 06:10","title":"Megszólalt a kertépítő, amelynek a parkolójába Trumpék sajtótájékoztatót szerveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","shortLead":"A kínai és francia vevők is a drágább lakásokat keresik.","id":"20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a69124a-2549-49ad-9a25-341abe22da78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5195a81b-5b36-4732-8348-125422ed31bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Egyre_tobb_vietnami_vesz_Budapesten_lakast","timestamp":"2020. november. 08. 17:46","title":"Egy átlag holland 11,5, egy vietnámi 60 millióért vesz lakást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak a terep miatt különleges. A történetben államcsíny, terrortámadás és rendőri túlkapások is szerepelnek. A felmerült problémákat nekünk, játékosoknak kell megoldanunk, ehhez pedig bárkit választhatunk, a szó legszorosabb értelmében.","shortLead":"A futurisztikus London adja az ősz egyik nagy költségvetésű videojátékának helyszínét, de a Watch Dogs: Legion nem csak...","id":"20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bae372-03dc-463b-a9ba-26af7d6a95e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_watch_dogs_legion_pc_teszt_kritika_velemeny_hackerek","timestamp":"2020. november. 08. 16:00","title":"Amikor már a hackerek is az elnyomó rendszer ellen küzdenek – ilyen lett a Watch Dogs: Legion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368636f-845e-48aa-98a1-d9bc7f20d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Kisebb elváltozásokat találtak Majka tüdején, a rapper egy ideig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői szerint ebből a pénzből éppen hogy állami feladatokat látnak el az önkormányzatok.","shortLead":"Parragh László azzal állt elő, hogy a vállalkozások egy évig ne fizessenek iparűzési adót. A települések vezetői...","id":"20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470ccf54-c5f6-4e14-a595-51e82debc0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17865c90-0030-457a-8c86-0dbf2b71eb45","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Aki_ilyen_otlettel_all_elo_az_nem_ismeri_a_gazdasag_mukodeset","timestamp":"2020. november. 09. 13:45","title":"„Aki ilyen ötlettel áll elő, az nem ismeri a gazdaság működését” – Parragh javaslatára reagáltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. ","shortLead":"Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. ","id":"20201110_A_fovarosi_onkormanyzat_sem_tudja_elfogadni_Parragh_javaslatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c11421-e3e2-41e1-9338-f61c1e41f2a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_fovarosi_onkormanyzat_sem_tudja_elfogadni_Parragh_javaslatat","timestamp":"2020. november. 10. 10:41","title":"Parragh javaslata tönkretenné a közszolgáltatásokat a főváros szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg brit kutatók. ","shortLead":"Bizonyos tévéreklámok hirdetési idősávjának korlátozása hozzájárulhat a kalóriabevitel csökkentéséhez – erősítették meg...","id":"202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fec4fe-7dd8-4b13-b2d2-25421e832ab5","keywords":null,"link":"/360/202045_korlatozott_reklamido_egeszseges_vizvalaszto","timestamp":"2020. november. 09. 12:15","title":"Kevésbé híznának el a gyerekek, ha nem látnának reklámokat egészségtelen ételekről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint a fejlett robotok készítése nagy odafigyelést igényel, különben baj lesz.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára szólal fel a mesterséges intelligencia miatt Ferenc pápa. A katolikus egyházfő szerint...","id":"20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce13fa-669b-4420-9389-faf55c4703ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_ferenc_papa_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 09. 18:34","title":"Ferenc pápa imádkozik, hogy a mesterséges intelligencia ne forduljon az emberek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]