Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","shortLead":"Három évtizede nincs karácsony Kevin nélkül. ","id":"20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=968d0c27-c91f-4582-bf3e-598aec2d5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bd94a8-4a34-427a-ab89-7892e175e8ff","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Reszkessetek_betorok_film_karacsony","timestamp":"2020. november. 10. 11:40","title":"Kapaszkodjon meg: éppen ma 30 éves a Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","shortLead":"A középkori budavári nagyzsinagógaként emlegetett épület Buda visszafoglalása óta vár erre a pillanatra. ","id":"20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d460b767-8733-4044-8cdd-31a2856bf9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf0ba47-b2f9-437e-83d8-2c9cbfb1c510","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Elkezdik_feltarni_a_Matyaskori_zsinagogat_a_budai_varban","timestamp":"2020. november. 10. 11:32","title":"Végre feltárhatják a Mátyás-kori zsinagógát a budai várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit, konzervatív The Times. ","shortLead":"Maga Biden is szupersztárként emlegette, hamarosan fontos pozíció juthat neki Washingtonban – írja róla a brit...","id":"20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de75461-54e9-4df6-86aa-3609eb0f45de","keywords":null,"link":"/360/20201109_O_lehet_a_kiraly_Biden_udvaraban__Timesportre_Tony_Blinkenrol","timestamp":"2020. november. 09. 08:30","title":"Ő lehet a király Biden udvarában -– Times-portré Tony Blinkenről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi korlátozó intézkedéseket hoztak az orvosi kamara szerint.","shortLead":"Érdemi korlátozó intézkedéseket hoztak az orvosi kamara szerint.","id":"20201109_magyar_orvosi_kamara_mok_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb08c9-0ee2-4488-b165-484de3b0aa57","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_magyar_orvosi_kamara_mok_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 09. 17:51","title":"A MOK: \"Több mint időszerű\" az Orbán által bejelentett korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","shortLead":"Ha van olyan planéta, ahova soha nem akarhat eljutni az ember, az a K2-141b. Az égitesten pokoli körülmények uralkodnak.","id":"20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1822eb-8865-45d0-831d-e7e8ecd49660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e536ae-abca-4c4a-9a80-07a447cb3f2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_szelvihar_sziklak_exobolygo_lavaocean_k2_141b","timestamp":"2020. november. 09. 15:03","title":"Eső helyett sziklák potyognak, és 5000 km/h-s szélviharok tombolnak ezen a bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]