Halomban állnak a külföldi vezetők által Joe Bidennek megküldött gratuláló levelek a külügyminisztériumban, mivel Trump-adminisztráció nem adja át őket - írja a CNN.

Az újság szerint az amerikai külügyminisztérium hagyományosan minden kommunikációt biztosít a megválasztott elnöknek, úgyhogy megszokásból küldtek sok levelet a megválasztott demokrata elnöknek, de mivel Trump azóta sem ismerte el vereségét, ezzel a szokással is szakított a stábja.

Biden stábja közben több kormánnyal is felvette a kapcsolatot telefonon: beszélt Angela Merkel német kancellárral és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel is. Ehhez is a külügyminisztériumnak kellene biztosítani az operatív és logisztikai hátteret, de ez sem történt még meg.

Mike Pompeo külügyminiszter közben azt mondta, valójában azért nem lesz gond a hatalomátadással, mert Trump magának adja azt át.