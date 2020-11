Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","shortLead":"Az elhunytakat egy konténerben tárolják majd a Foter.ro szerint.","id":"20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050ecc9-04db-4f6d-97d4-b87ea33baf6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_koronavirus_megtelt_nagyszeben_halottashaza","timestamp":"2020. november. 11. 12:15","title":"Annyian haltak meg Nagyszebenben a koronavírus miatt, hogy már nincs több hely halottasházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának szakmai stábjából a pályaedző is hiányzik, ő már korábban elkapta...","id":"20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f849e1-571b-4714-8e87-7029322071a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d521ca22-d920-496f-9fa4-6a14e5ed992a","keywords":null,"link":"/sport/20201111_marco_rossi_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 11. 12:35","title":"Marco Rossi megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597b5ba9-157e-4d0b-96bc-c893043b0403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagyipari halászat közben nem csak azokat a tengeri élőlényeket fogják ki, amelyeket szeretnének, hanem rengeteg védett és veszélyeztetett élőlény is elpusztul eközben. 