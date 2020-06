Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával, távoktatással nem – állítja Demetrovics Zsolt pszichológus, aki szerint, bár vannak kockázatai annak, hogy megnövekedett a gép előtt töltött idő, akár még pozitív hozadéka is lehet, hogy most munkaeszközként jelentek meg a kütyük a gyerekek életében.\r

\r

","shortLead":"A számítógép-függőség kialakulása szoros összefüggést mutat a szórakozáshoz kapcsolódó használattal, de a munkával...","id":"20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9cc3275-0cc8-4e69-b0c9-8d40a3d825d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4777d-0959-4fde-a787-25397b6874b7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Akar_pozitiv_hatasa_is_lehet_a_tavoktatas_miatt_megnovekedett_gephasznalatnak","timestamp":"2020. június. 15. 20:00","title":"Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső segítségével bárkit meg lehet figyelni, ha a szobában működik egy villanykörte. ","shortLead":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső...","id":"20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742dfa7-2302-428d-a533-77638d7334c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","timestamp":"2020. június. 16. 08:33","title":"Ha ég a villany, bárkit le lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többen elégedetlenek, mert nem tudnak úgy bevásárolni, ahogy ráérnének. Van, ahol már inkább el sem küldik a vevőt az üzletből, ha nem a megfelelő időpontban megy be.","shortLead":"Többen elégedetlenek, mert nem tudnak úgy bevásárolni, ahogy ráérnének. Van, ahol már inkább el sem küldik a vevőt...","id":"20200615_vasarlasi_idosav_nyugdijasok_idosek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c9abfa-199e-4123-8dc1-572996984d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3616eb8-a6d8-4711-946a-c763a156f94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_vasarlasi_idosav_nyugdijasok_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 06:56","title":"A Magyar Nemzet szerint egyre feszültebb a helyzet az időseknek fenntartott idősáv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a cél az, hogy az élet visszaálljon a megszokott rendbe. ","id":"20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeee89a1-1e46-4395-801f-63918819fa11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kormany_idosek_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. június. 15. 11:38","title":"Szerdán dönt a kormány az időseknek fenntartott vásárlási idősávról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német klub csődvédelmet kért.","shortLead":"A német klub csődvédelmet kért.","id":"20200615_kaiserslautern_csodvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a6f8fa5-236c-450b-b59a-f6bc572a93cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a72b6a-a914-4217-a551-3bcf5038219e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_kaiserslautern_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 15. 20:58","title":"A négyszeres bajnok Kaiserslautern is a járvány áldozatául eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","shortLead":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","id":"20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49260bcf-d485-44ff-91b5-92665ca73f6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","timestamp":"2020. június. 15. 09:21","title":"Videó: 6 kerékkel és 800 lóerővel száguld az amerikai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]