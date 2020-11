Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő januártól új szabályok szerint reptethetők drónok Magyarországon. A szigorítás egyik része az állami mobilapp kötelező használata.","shortLead":"Jövő januártól új szabályok szerint reptethetők drónok Magyarországon. A szigorítás egyik része az állami mobilapp...","id":"20201111_dronozas_dron_dronreptetes_szigor_hungarocontrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f8be7f2-5436-4e31-aea9-e84a1611fb91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1529352a-4f9e-4cf5-b80e-60bed0f78467","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_dronozas_dron_dronreptetes_szigor_hungarocontrol","timestamp":"2020. november. 11. 18:03","title":"A kormány szigorítja a magyarországi drónozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 11. 09:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni az együttműködést.","shortLead":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni...","id":"20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9adc6f-7b94-4c99-bb06-3d79cd079f63","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 12. 14:07","title":"Karácsony Gergelynek nem tetszettek a fegyverben járőröző terrorelhárítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f5a1b2-5a34-4182-9c86-5e276f139215","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 éves politikus Barack Obama alatt is szerepet vállalt, de dolgozott Al Gore mellett is.","shortLead":"Az 59 éves politikus Barack Obama alatt is szerepet vállalt, de dolgozott Al Gore mellett is.","id":"20201112_Ron_Klain_lesz_Joe_Biden_kabinetfonoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f5a1b2-5a34-4182-9c86-5e276f139215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d5c566-4058-4de6-a95c-36bfe642eaaf","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_Ron_Klain_lesz_Joe_Biden_kabinetfonoke","timestamp":"2020. november. 12. 16:41","title":"Ron Klain lesz Joe Biden kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","shortLead":"A tömött villamosoktól az ürességtől kongó villamosokig.","id":"20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9737779f-d78d-40a2-a1a5-f5a729178393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725b1908-ce9a-41d6-9483-ebf771613f21","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Video_Igy_tuntek_el_az_emberek_a_varosbol_este_nyolc_utan","timestamp":"2020. november. 12. 00:05","title":"Videó: Így tűntek el az emberek az utcákról este nyolckor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris van, akit a továbbiak érdekelnek. Ming-Chi Kuo TF International Securities rendre hitelesnek bizonyuló értesüléseket szállító elemzője azt vázolta fel, mire számíthatunk jövőre.","shortLead":"Épp hogy csak bejelentette az Apple az idei évre szánt csúcstelefonjait (az iPhone 12 család tagjait), azonban máris...","id":"20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267a6888-b75c-4838-89e7-d66420c0be61","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_iphone_13_pletykak_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. november. 11. 11:03","title":"Már az iPhone 13-ról árult el dolgokat a megbízható elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem minden készítmény esetében, csak a koronavírus elleni vakcina és a fertőzéssel szemben hatékony gyógyszerek beszerzésére és az engedélyezésre vonatkozóan.\r

","shortLead":"Nem minden készítmény esetében, csak a koronavírus elleni vakcina és a fertőzéssel szemben hatékony gyógyszerek...","id":"20201112_koronavirus_jarvany_gyogyszer_vakcina_beszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec64f6a8-2e23-45c0-9629-6e3572912aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_gyogyszer_vakcina_beszerzes","timestamp":"2020. november. 12. 05:51","title":"Leegyszerűsíti a gyógyszerpiaci hatósági eljárást a kormány a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]