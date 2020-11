Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt leteszteltek volna a hangversenyek előtt. A tisztifőorvos és a kormány tagjait kérik, hogy engedélyezzék a Biztonságos Koncerteket. Villáminterjú Fischer Ivánnal, aki felajánlotta segítségét Vidnyánszky Attilának SZFE-ügyben.","shortLead":"A Fesztiválzenekar is kénytelen volt leállni a koncertezéssel a járvány miatt, noha ők minden egyes nézőt, zenészt...","id":"20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be13ea68-e015-4d79-bfa2-005085bf91ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152e1e68-e625-446a-b8cf-192a0d2cdd9f","keywords":null,"link":"/kultura/20201113_Fischer_Ivan_Nem_tudom_mikor_lesz_vege_a_jarvanynak_de_zenere_nagy_szukseg_lesz","timestamp":"2020. november. 13. 17:40","title":"Fischer Iván: Nem tudom, mikor lesz vége a járványnak, de zenére nagy szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aa9fd6-6a8f-4833-938b-c8fec7e7c343","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hiteltörlesztés további felfüggesztéséről nem kell külön nyilatkozni, automatikusan meghosszabbodik.","shortLead":"A hiteltörlesztés további felfüggesztéséről nem kell külön nyilatkozni, automatikusan meghosszabbodik.","id":"20201112_diakhitel_torlesztes_moratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97aa9fd6-6a8f-4833-938b-c8fec7e7c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2ab39c-ecc8-4cb2-8178-bb63287ddae0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_diakhitel_torlesztes_moratorium","timestamp":"2020. november. 12. 15:10","title":"Fél évvel meghosszabbítják a diákhitel törlesztési moratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","shortLead":"A cég a szeretet fontosságát hangsúlyozza új kisfilmjében.","id":"20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2510e3a-828c-4399-b496-5253040ef62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c9b03-4173-43db-a872-679b7ac0dd52","keywords":null,"link":"/elet/20201113_john_lewis_karacsonyi_reklam","timestamp":"2020. november. 13. 12:15","title":"Amikor a galambok szállni segítenek egy sünnek – megérkezett a John Lewis karácsonyi reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"December 31-i hatállyal mondott le az elnök-vezérigazgatói posztról.","shortLead":"December 31-i hatállyal mondott le az elnök-vezérigazgatói posztról.","id":"20201113_Lemondott_az_MKB_elerol_Balog_Adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e650d6d-75fa-4fe6-8914-970c70ab83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347878c1-d5be-4bb3-8bd6-56b7fb70f416","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Lemondott_az_MKB_elerol_Balog_Adam","timestamp":"2020. november. 13. 20:40","title":"Lemondott az MKB éléről Balog Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt. Visszautasította a kezelést.","shortLead":"Az 1960-70-es években 13 nőt meggyilkoló és számos másikat megtámadó Peter Sutcliffe-nek számos alapbetegsége volt...","id":"20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18400f3-94b8-4323-a0db-85884f9fff2d","keywords":null,"link":"/elet/20201113_koronavirus_yorkshirei_hasfelmetszo_meghalt_peter_sutcliffe","timestamp":"2020. november. 13. 13:59","title":"A koronavírus végzett a yorkshire-i hasfelmetszővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az esetet a rendőrség vizsgálja.","id":"20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38fd954-637d-453f-ba73-2751c2d37d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8a04f-c287-429e-a362-5aa36999302c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_koronavirus_gov_hu_tulterheleses_tamadas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 13. 12:36","title":"Megtámadták a magyar járványügyi oldalt, a koronavirus.gov.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeff3130-6612-48d3-8869-cead01299254","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jerzy Kosinski A festett madár című műve regény és mozgókép formában is sokkoló hatású krónikája az ember elállatiasodásának a világháború következményeként.","shortLead":"Jerzy Kosinski A festett madár című műve regény és mozgókép formában is sokkoló hatású krónikája az ember...","id":"202046_konyv__hajmereszto_gonoszsagok_jerzy_kosinski_afestett_madar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeff3130-6612-48d3-8869-cead01299254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06628e31-c702-482b-8c1f-7f03e8fff074","keywords":null,"link":"/360/202046_konyv__hajmereszto_gonoszsagok_jerzy_kosinski_afestett_madar","timestamp":"2020. november. 13. 14:00","title":"Velőtrázó háborúellenes sikoly - sokkoló holokauszttörténet Lengyelországból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]