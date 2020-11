Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","shortLead":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","id":"20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e09c57-f282-47f9-91a2-03b9c43bad21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","timestamp":"2020. november. 16. 18:20","title":"Öttonnás zajvédő fal zuhant egy autóra egy német autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre, a legnagyobb kibocsátók viszont annál többet. ","shortLead":"Nagyok a különbségek: egy új kutatás arra világít rá, hogy az emberek csupán 4 százaléka repül egyáltalán külföldre...","id":"20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b3ad00-1bbb-4ce6-b0d6-0bd71643a37f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_Az_emberek_1_szazaleka_felelos_a_repules_altal_okozott_kibocsatas_tobb_mint_feleert","timestamp":"2020. november. 18. 10:56","title":"Az emberek csupán 1 százaléka felelős a repülés által okozott kibocsátás több mint feléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","shortLead":"A biztonsági őr vette észre őket lopás közben.","id":"20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5822e132-ff2b-43e1-87a7-f6e6208df912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f39f75e-0762-4ed8-bd94-0440e96152a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_Akcio_kozben_kaptak_el_a_katalizator_tolvajokat","timestamp":"2020. november. 17. 13:49","title":"Akció közben kapták el a mélygarázsban dolgozó katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere 10 milliárd dolláros adakozást ígért, most osztotta ki ebből az első 791 milliót.","id":"20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4c3bfd-4874-46aa-a99c-ebc119bc8a6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Jeff_Bezos_klimavedelem_adakozas","timestamp":"2020. november. 17. 11:37","title":"Közel 800 millió dollárt ad Jeff Bezos klímavédelmi célokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","shortLead":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","id":"20201118_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430d7882-581a-41a9-95eb-fb3206061986","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 18. 07:09","title":"Az alkotmánymódosításról és a választási törvényről is tárgyal a parlament szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","shortLead":"A vizsgálatban szereplő összes gyerekszobába szánt készüléket veszélyesnek találták a szakemberek.","id":"20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ab42291-681e-4962-a67c-fa19cc738de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41406188-7f3b-4633-9498-0cdd383b8c5f","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_aramutes_egesi_serules_lampa_parasito_itm_laboratorium_fogyasztovedelem","timestamp":"2020. november. 17. 09:47","title":"Áramütés, égési, szúrási sérülés – megbuktak a gyerekeknek szánt termékek az ITM vizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]