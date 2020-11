Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról eddig nem sokat lehetett hallani, hogy az idei év legerősebb iPhone-jában, az iPhone 12 Pro Maxban mekkora akkumulátor lapul. Kiderült, a júliusban kiszivárgott információ pontos volt.","shortLead":"Arról eddig nem sokat lehetett hallani, hogy az idei év legerősebb iPhone-jában, az iPhone 12 Pro Maxban mekkora...","id":"20201119_apple_iphone_12_pro_max_teardown_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbfd83-9a98-4f2d-aed9-6422df207edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_12_pro_max_teardown_akkumulator","timestamp":"2020. november. 19. 10:03","title":"Szétszedték az eddigi legjobb iPhone-t – íme az akkuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében sokan lesznek, akiknek 30 helyett csak 15 százalékos jutalékot kell majd adniuk az Apple-nek az appok megvásárlása, valamint az alkalmazáson belüli vásárlások után.","shortLead":"Az Apple 2021. január 1-jei hatállyal módosítja az alkalmazásfejlesztőkkel kötött szerződését, amelynek értelmében...","id":"20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b564b8-e8c3-42cf-afcc-9262e3f80900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_app_store_alkalmazas_jutalek_app_fejleszto","timestamp":"2020. november. 18. 14:03","title":"Felezi a 30 százalékos \"adóját\" az Apple, 2021-től kevesebb jutalékot kér sok fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","shortLead":"A Ford luxusmárkájánal felfrissítették az egyik legkelendőbb SUV-t, a Nautilust.","id":"20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a6ee80-a19f-4fcb-a35d-bc23b87bd019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761deae8-93dd-47cf-af32-afeed3bedb2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_megujult_a_lincoln_nautilus","timestamp":"2020. november. 20. 07:59","title":"Ha már unalmas a BMW X5: itt a megújult Lincoln Nautilus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a második mentődolgozó áldozata a járványnak, aki a héten hunyt el. ","shortLead":"Ő a második mentődolgozó áldozata a járványnak, aki a héten hunyt el. ","id":"20201120_Koronavirusban_mentotiszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b9e71-a881-4cfe-a669-bd9daa183892","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Koronavirusban_mentotiszt","timestamp":"2020. november. 20. 09:29","title":"Koronavírusban halt meg egy ceglédi mentőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","shortLead":"A miniszterelnök beugrott egy jelentés erejéig az V. kerületi rendőrkapitányságra.","id":"20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609cebf6-22b3-4aa1-81f8-79627022ce43","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Orban_Viktor_rendorvicc","timestamp":"2020. november. 18. 13:12","title":"Orbán Viktor hiányolja a rendőrvicceket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik, de valójában gép.","shortLead":"Az MBN nevű koreai hírcsatorna új hírolvasót igazolt. Az AI Kim néven bemutatkozott kolléga hús-vér munkaerőnek tűnik...","id":"20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a49af875-2966-4903-9491-6580539dc045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02221d98-38d9-4d94-afcb-9fba703349cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_robot_mesterseges_intelligencia_hirolvaso_hirados_mbn_tevecsatorna_del_korea","timestamp":"2020. november. 19. 12:03","title":"Robotizált híradós műsorvezető állt munkába Dél-Koreában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","shortLead":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","id":"20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d15c24-d4fe-4372-9367-892896abdccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","timestamp":"2020. november. 20. 10:30","title":"A magyar médiaszektor bevételeinek 38 százalékát elviheti a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]