[{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"","category":"vilag","description":"Csak öt fertőzöttet találtak, mégis letesztelnek 3 millió embert egy Pekinggel szomszédos városban. Kínában rendkívül alacsony a koronavírusos esetek száma.","shortLead":"Csak öt fertőzöttet találtak, mégis letesztelnek 3 millió embert egy Pekinggel szomszédos városban. Kínában rendkívül...","id":"20201121_Ot_fertozott_miatt_tesztelnek_3_millio_embert_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b7d277-d4ce-45fc-9ec2-9c7de645159e","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Ot_fertozott_miatt_tesztelnek_3_millio_embert_Kinaban","timestamp":"2020. november. 21. 15:00","title":"Öt fertőzött miatt tesztelnek 3 millió embert Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül, hogy a járvány miatt csökken a bevétele – ezzel listavezetők vagyunk az EU-ban. Ugyanakkor a magyarok szerint a korlátozó intézkedések több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hajtanak.","shortLead":"Majdnem minden második magyar arról számol be az Európai Parlament reprezentatív felmérésében résztvevők közül...","id":"20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822f2076-1270-47d8-ae20-3ceec51a13c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Europaban_gazdasagilag_a_magyarokat_sujtja_leginkabb_a_jarvany","timestamp":"2020. november. 20. 10:50","title":"Európában gazdaságilag a magyarokat sújtja leginkább a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445d61e9-9caf-4677-af86-dd5f4993f857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án szerdán leszállt a sarki éjszaka az amerikai Utqiagvik nevű településre, ami azt jelenti, hogy a következő több mint két hónapot teljes sötétségben töltik majd az ott élők.","shortLead":"November 18-án szerdán leszállt a sarki éjszaka az amerikai Utqiagvik nevű településre, ami azt jelenti...","id":"20201120_sarki_ejszaka_utqiagvik_eszaki_sarkkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=445d61e9-9caf-4677-af86-dd5f4993f857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a15ea4-89a8-4032-96ca-d81041eecc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_sarki_ejszaka_utqiagvik_eszaki_sarkkor","timestamp":"2020. november. 20. 11:03","title":"Van egy amerikai város, ahol 66 napon át tart az éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük az Alaptörvényét és az örökbefogadásra vonatkozó szabályokét. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította Parlamentet, hogy ezekről a rendkívüli állapot feloldása után szavazzanak. ","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük...","id":"20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7903982c-e3f5-4aff-a428-681f0eaa0fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Európa Tanács: Sértenék az emberi jogokat a kormány múlt keddi törvénymódosító javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi magabiztosságra az a kijelentés, hogy hamarosan felülmúlja ezt a modellt egy újabb okostelefon.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi...","id":"20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb623109-24e0-4164-8040-f3c226b107f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","timestamp":"2020. november. 20. 13:09","title":"A Xiaomi új Black Shark telefonjával lenyomná az iPhone 12 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző havas tájakon veszne el a hegyek szépségében. Képzeljük csak el a leghidegebb hónapokat a szlovén Alpok hegyláncain csúszkálva vagy az erdőkkel, hegyekkel körülvett festői Bledi-tónál! Bakancslistás élmények Szlovéniából.","shortLead":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző...","id":"SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281853b9-ef6e-42bf-b167-24f52cf006f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Már most írjuk fel a bakancslistánkra Szlovéniát, mert tele van csodákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"84f4ef01-4315-46fa-953c-368279fe1f3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a háziorvosoknál, sem a kórházban ápolt betegektől levett mintákban nem mutatták ki a vírust.","shortLead":"Sem a háziorvosoknál, sem a kórházban ápolt betegektől levett mintákban nem mutatták ki a vírust.","id":"20201119_influenza_laboratorium_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f4ef01-4315-46fa-953c-368279fe1f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999dd32c-ce6d-41e0-91ef-e607e9505670","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_influenza_laboratorium_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. november. 19. 16:08","title":"Még nincs nyoma annak, hogy az influenza megérkezett volna Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","shortLead":"Körülbelül 10 ezren gyűltek össze a Brandenburgi kapunál rendezett demonstráción.\r

","id":"20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b15500-e183-4e06-be8f-2dadb0e02b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fee19f-eba7-4df2-8e22-94e51350ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Korlatozasok_tuntetes_Berlin","timestamp":"2020. november. 20. 05:37","title":"Hetvenhét rendőr sérült meg a korlátozások miatt szervezett tüntetésen Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]