Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló Pintér Sándor belügyminiszter 6440 új koronavírusos beteget \"jelentett\" a miniszterelnöknek. ","shortLead":"Orbán Viktor Facebook-oldalán tették közzé azt a videót az operatív törzs üléséről, amelyen az elsőként felszólaló...","id":"20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68af0b97-82b3-45d1-b89d-78a07a0c7b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_pinter_sandor_nyelvbotlas","timestamp":"2020. november. 20. 17:39","title":"Kiderült, miért beszélt a hivatalosnál kétezerrel több új fertőzöttről Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum gyűjteménye.","shortLead":"Két dinoszaurusz összefonódott csontvázát őrző ősmaradvánnyal gyarapodott az Észak-Karolinai Természettudományi Múzeum...","id":"20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3af61547-fb49-48dc-b479-53a81045056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b9055-3731-4c35-83a6-a1ba691384d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201121_dueling_dinosaurs_osszefonodott_dinoszaurusz_csontvazak_trex_triceratops_horridus_eszak_karolinai_termeszettudomanyi_muzeum","timestamp":"2020. november. 21. 12:03","title":"Összefonódott dinoszaurusz-csontvázakat mutat be egy amerikai múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor lehetőséget is látnak ebben a számonkérés tartalmának átalakítására.","shortLead":"Teljesen online oktatásra és számonkérésre kellett átállniuk az egyetemeknek a járvány miatt. Az oktatók ugyanakkor...","id":"202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908b0e34-a2ce-4f0d-a00d-e928c3d1d6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a58d1be-f40d-4585-9bc7-654e743241dc","keywords":null,"link":"/360/202047__felsooktatas__jarvany__tavoktatas__felhoben_jarva","timestamp":"2020. november. 21. 11:10","title":"Rugalmasabb és kreatívabb irányba tolja a felsőoktatást a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","shortLead":"A színész az Instagram-oldalára töltött fel egy képet egy szívről, ami a budapesti hídon látható.","id":"20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9d7065-d4b3-4e12-a644-5855eeac9ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972f28cf-c5fd-40f0-aa4d-fc064a56da43","keywords":null,"link":"/elet/20201120_margit_hid_pedro_pascal_mandalorian_instagram","timestamp":"2020. november. 20. 17:44","title":"Pedro Pascal a Margit hídról üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","shortLead":"Már több mint 125 ezer aktív fertőzöttről tudni.","id":"20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee8f497-3bd3-4393-9b29-4d29d05bc18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f988f56c-c796-467e-9d51-5dc098e8f462","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Koronavirus_121_halott_4397_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. november. 21. 09:33","title":"Koronavírus: 121 halott, 4397 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok szerint.","shortLead":"A veseelégtelenségben szenvedő férfin kívül volt még egy 34 éves áldozata is a betegségnek a pénteken közölt adatok...","id":"20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1063efff-0e85-42a3-9a53-d75ae3326321","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_halalozas_legfiatalabb_elhunyt_veseelegtelenseg","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Koronavírus: 31 éves volt most a legfiatalabb elhunyt itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt a koronavírus-járvány is mutatta.","shortLead":"Főleg a vadállatok körében nőhet a megbetegedések száma, de az emberek is megfertőződhetnek, ahogy azt...","id":"20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09be4-6704-4799-95eb-105633e51999","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Fertozo_betegseg_klimavaltozas","timestamp":"2020. november. 21. 12:17","title":"Egyre több fertőző betegséget szabadít a világra a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31","c_author":"","category":"itthon","description":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik hozzájárultak a kapacsolattartáshoz. ","shortLead":"A jövő héttől kezdve fideszes képviselők és segítőik fogják telefonon felhívni azokat az idős embereket, akik...","id":"20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5871b6-044a-4646-8254-dcd475a72a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a30337c-17f4-4b3e-9270-8c538a08fcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Fideszesek_fogjak_hivogatni_az_idoseket","timestamp":"2020. november. 21. 15:57","title":"Fideszesek fogják hívogatni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]