Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"883d1662-ef29-46fb-9212-c420932660f8","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Félelemkeltéssel és fenyegetéssel nem lehet eredményeket elérni - járványidőszakban sem, írja szerzőnk. Különösen meglepő, amikor olyanok nyúlnak ilyen eszközökhöz, akik más esetekben büszkén tiltakoznak az efféle módszerek ellen. S még inkább fura, hogy ezek a narratívák nem ritkán a NER félelemkampányaira emlékeztetnek. Vélemény. ","shortLead":"Félelemkeltéssel és fenyegetéssel nem lehet eredményeket elérni - járványidőszakban sem, írja szerzőnk. Különösen...","id":"20201122_A_hitetlen_influenszer_es_a_halal_Muller_Cecilia_tevedese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883d1662-ef29-46fb-9212-c420932660f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7191abda-f8a6-4efe-84fd-8b234f7ad5a0","keywords":null,"link":"/360/20201122_A_hitetlen_influenszer_es_a_halal_Muller_Cecilia_tevedese","timestamp":"2020. november. 22. 15:00","title":"A hitetlen influenszer és a halál. Müller Cecília tévedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták egy személyi döntését.","shortLead":"Az újságíró úgy érzi, szuverenitását és szakmai tudását vették semmibe a lap tulajdonosai, amikor megvétózták...","id":"20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d88f15ff-1938-42d0-a478-831de144660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b76665-91bb-42ed-8ae3-5f0dc374e983","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_seres_laszlo_neokohn_foszerkeszto_emih","timestamp":"2020. november. 23. 19:50","title":"„Nem szeretnék, és nem is tudnék a jövőben egy nettó NER-projektben résztvenni” – felmondott a Neokohn főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más, mint a kitartás és a fennmaradásért folytatott küzdelem.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint az egészségügyi dolgozók testesítik meg a magyar állam szellemiségét, ami nem más...","id":"20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd03c95-0b4b-4c84-aa64-fa1f50ee6628","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Kasler_Miklos_Rendkivuli_idok_allnak_elottunk","timestamp":"2020. november. 22. 11:35","title":"Kásler Miklós: Rendkívüli idők állnak előttünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni oltás, akkor a szegény országok is hozzájussanak a vakcinához.","shortLead":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni...","id":"20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d05aa8-7e4f-4cb0-ad16-6b182d8060de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:44","title":"Merkel: Még semmit nem tettek, hogy a szegény országok is kapjanak a koronavírus elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem ők döntenek.","shortLead":"Két főszerkesztő-helyettes irányítja most a lapot, a főszerkesztő személyére tehet javaslatot a szerkesztőség, de nem...","id":"20201123_index_starcz_indamedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa5bde-ca13-4fda-9b77-cf2e921e4cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_index_starcz_indamedia","timestamp":"2020. november. 23. 20:42","title":"Az Index új vezetője szerint csak a vezérigazgatói poszton akartak változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","shortLead":"A közlemény szerint már tizenhárom megyében elégséges a készlet.","id":"20201122_NNK_influenza_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce744e-a538-404a-989d-7cc4b1bb2c02","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_NNK_influenza_vedooltas","timestamp":"2020. november. 22. 14:44","title":"NNK: az influenza elleni oltás több, mint 70 százalékát már beadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","shortLead":"A férfi tettét támadásnak minősíthetik, nem viselt maszkot.","id":"20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8f345f7-ff8a-4fdd-8c58-8586bde43f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651b7d4c-cd6b-43bc-9a5d-31aae3723d61","keywords":null,"link":"/elet/20201123_Trump_tamogatoja_szandekosan_lehelt_ra_ket_nore_most_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2020. november. 23. 11:31","title":"Trump támogatója szándékosan lehelt rá két nőre, most vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]