Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki hős, aki részt vesz a karanténoktatásban.","shortLead":"Szívmelengető, lelkesítő levelet írt a szülőknek, a diákoknak és a tanároknak egy iskolaigazgató. Szerinte mindenki...","id":"20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3768a1-9393-4340-829e-570e2daff9af","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Elkepesztoek_vagytok_Toljatok_ezt_a_digitalis_oktatasnak_nevezett_amator_esportot","timestamp":"2020. november. 25. 10:01","title":"„Elképesztőek vagytok! Toljátok ezt a digitális oktatásnak nevezett amatőr e-sportot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám félig-meddig diktátor, sőt kis túlzással a végén a mostani miniszterelnököt is bele lehet látni.","shortLead":"Závada Pál azt mondja, számára nehéz a jelenről írni, Az ember tragédiáját viszont továbbgondolta. Az ő színében Ádám...","id":"20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ff9d60-2f3a-4601-ba1c-08b48bc9c266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65542eb6-8bc6-4f3f-a5fe-fca8b368a9cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Abbol_nem_indulhatok_ki_hogy_a_magyar_kormanyfo_bukasahoz_szeretnek_hozzajarulni_atuto_ereju_dramaval","timestamp":"2020. november. 25. 14:17","title":"„Abból nem indulhatok ki, hogy a magyar kormányfő bukásához szeretnék hozzájárulni átütő erejű drámával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási támogatási programra.","shortLead":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási...","id":"20201125_debreceni_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c8d9f-f61a-4d83-a81f-02d89085b57c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_debreceni_repuloter","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"730 milló forintot adott a kormány a debreceni repülőtérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","shortLead":"Michael Flynn mindössze 22 napig töltötte be a posztot 2017-ben.","id":"20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebf00c4-ea9c-4aed-8e87-9c5b62c68df4","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Feher_Haz_Trump_kegyelem_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. november. 25. 16:57","title":"Félrevezette a Fehér Házat, Trump mégis kegyelmet adna volt nemzetbiztonsági tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"kultura","description":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","shortLead":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","id":"20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89b623-f940-4301-947f-a36f27f96b46","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","timestamp":"2020. november. 26. 12:01","title":"Újabb olvasnivalók a hvg.hu-n: itt vannak a blogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","shortLead":"A Samsung megmutatta, melyik két telefonnal kezdi majd a jövő évet a megfizethető kategóriában.","id":"20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=858c224d-85a2-451d-986a-b568d70c0f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d8c3e-26c6-48c8-a3ec-cab58e4b2c56","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_samsung_galaxy_a12_a02s_olcso_androidos_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 26. 10:33","title":"Két új olcsó telefont ad ki a Samsung: íme a Galaxy A12 és a Galaxy A02s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","shortLead":"Valószínűleg csak 200–250 egyed él egy újonnan felfedezett, mianmari langúrfajból.","id":"20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b2a99b3-dfdb-4ee1-9303-0cd3f9445004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c6ed8-f6fc-472e-957c-455e5838b177","keywords":null,"link":"/zhvg/20201126_Felfedeztek_egy_uj_majomfajt_a_gond_csak_az_hogy_maris_kihalofelben_van","timestamp":"2020. november. 26. 13:54","title":"Felfedeztek egy új majomfajt, a gond csak az, hogy máris kihalófélben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","shortLead":"Marian Vasilica Dragoi a forgalommal szemben is várakozott egy kicsit.","id":"20201126_180_motoros_Anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=924291b3-2b19-41a9-ab9e-59c15da270a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd173bf-9d13-421e-9463-13e7fa6a30f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_180_motoros_Anglia","timestamp":"2020. november. 26. 14:35","title":"Egy szál pólóban, majdnem 300-zal száguldott az autópályán egy 19 éves motoros Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]