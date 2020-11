Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet élt.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. Különc, ellentmondásos, ihletett, öntörvényű, mint minden zseni. 60 évet...","id":"20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5f8af7-4c51-4645-9551-a473c0081880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc4f5-5210-4629-842f-d69c962fc5f1","keywords":null,"link":"/360/20201125_Akinek_isten_keze_is_segitett__meghalt_Diego_Maradona","timestamp":"2020. november. 25. 20:00","title":"Maradona nem csak focista, popsztár és népi hős is volt egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","shortLead":"Már közel 5 millió darab érkezett Magyarországra a koronavírusos betegek kezelésére használt gyógyszerből.","id":"20201125_Kina_tabletta_favipiravir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b8c17e-75fe-4804-8a72-1f2aebb52042","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_Kina_tabletta_favipiravir","timestamp":"2020. november. 25. 18:02","title":"Újabb egymillió tabletta favipiravir érkezett Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd a harmadik helyért – derült ki a Závecz Research novemberi pártpreferenciáiból. Kiderült az is, egy-egy ellen harc mozgósítja a választókat, a közös ellenzéki lista miatt viszont lehetnek lemorzsolódók.","shortLead":"A járvány előtti helyzethez képest egyetlen szavazót sem vesztett a Fidesz, a Jobbik és a Momentum fej-fej mellett küzd...","id":"20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b1c103-8101-4b1b-9889-6436342cbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fidesz_dk_jobbik_lmp_momentum_parbeszed_mszp_ketfarku_zavecz_partpreferenciak_2020_november","timestamp":"2020. november. 25. 17:12","title":"Augusztusban rekordot döntött a Fidesz támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62727f4a-2dd9-451d-8f0c-f495c2853d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség idegenkezűségre utaló nyomokat talált.\r

","shortLead":"A rendőrség idegenkezűségre utaló nyomokat talált.\r

","id":"20201127_Holtan_talaltak_egy_idos_not_Hegymegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62727f4a-2dd9-451d-8f0c-f495c2853d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ec394b-9de5-46fa-805e-74893ba020d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Holtan_talaltak_egy_idos_not_Hegymegen","timestamp":"2020. november. 27. 06:52","title":"Holtan találtak egy idős nőt Hegymegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota és kiterjesztett garanciát vállalnak rá.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota...","id":"20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367f381b-ee2e-47f3-b882-0a4343553582","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","timestamp":"2020. november. 26. 07:59","title":"Beültünk az első hazai Suzuki Swace-be: mit tud a 8 milliós Toyota Corolla testvér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07754e60-9592-4efb-8139-aeb12bd49191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fehérvári újságíró 57 éves volt.","shortLead":"A fehérvári újságíró 57 éves volt.","id":"20201125_klecska_erno_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07754e60-9592-4efb-8139-aeb12bd49191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3056ec-22fe-43f4-87ba-3a3fc7747629","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_klecska_erno_meghalt","timestamp":"2020. november. 25. 21:25","title":"Meghalt a meghekkelt Orbán-interjú miatt jogtalanul kirúgott lapszerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","shortLead":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","id":"20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bcba00-d0c1-4b03-ace7-7fb62f5df6c5","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","timestamp":"2020. november. 25. 09:06","title":"Gergely Róbert lángosfutárnak állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási támogatási programra.","shortLead":"A járvány miatt nehéz helyzetbe került a debreceni repülőtér, az állam ad pénzt a működtetésre és a járatindítási...","id":"20201125_debreceni_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21d6130-ca4f-4338-9e3a-fa13183716f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c8d9f-f61a-4d83-a81f-02d89085b57c","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_debreceni_repuloter","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"730 milló forintot adott a kormány a debreceni repülőtérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]