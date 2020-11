Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"777df42c-3167-4315-83ba-9278ed3b1b6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 25 éves budapesti férfi több száz e-mail címet hozott létre álneveken, az így megszerzett képeket rendszerezve tárolta a számítógépén.","shortLead":"A 25 éves budapesti férfi több száz e-mail címet hozott létre álneveken, az így megszerzett képeket rendszerezve...","id":"20201126_intim_fotok_gyermekpornografia_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777df42c-3167-4315-83ba-9278ed3b1b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3cf4e0-0b3b-4bb9-9d06-18becd9adcbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_intim_fotok_gyermekpornografia_budapest","timestamp":"2020. november. 26. 17:37","title":"Állást kínált, tizenévesektől is intim fotókat kért egy budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","shortLead":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","id":"20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86792866-bc7d-4926-8861-58573751b430","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","timestamp":"2020. november. 26. 13:20","title":"Operatív törzs: nincs rangsor, logisztikai alapon tesztelnek az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám - Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok iskolában dolgozik fertőzött tanár. Elvileg a fizetésük száz százaléka járna nekik táppénzen, de buktatók sokaságát kell sikerrel venniük, hogy megkaphassák.","shortLead":"Hivatalos adatok még nincsenek az országos akció eredményeiről, de az eddigi visszajelzések során úgy tűnik, sok...","id":"20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75d3083-96f5-4d73-b1e8-d0533bb8ddda","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_pedagogusok_oszagos_teszteles_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. november. 26. 06:01","title":"Több osztály is otthoni oktatásba került a pedagógusok országos tesztelésének harmadik napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","shortLead":"Az Isten hozott Csecsenföldön „csak” a valóságot mutatja be dokumentumfilmben, de az önmagában is elég megdöbbentő.","id":"20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070613e9-5a25-4f11-9071-86295f3394a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4041f54d-9ff5-4f5e-8d59-b72af837afc4","keywords":null,"link":"/elet/20201126_isten_hozott_csecsenfoldon","timestamp":"2020. november. 26. 20:00","title":"A csecsenföldi melegek üldözése mutat rá igazán, hogyan gondolkodik a putyini Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab417af-daf3-4b7d-889e-351f713ec7f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 320 lóerős motorral szerelt német SUV komoly menetdinamikával kecsegtet.","shortLead":"A 320 lóerős motorral szerelt német SUV komoly menetdinamikával kecsegtet.","id":"20201126_porsche_vero_divatterepjaro_lett_az_uj_vw_tiguan_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab417af-daf3-4b7d-889e-351f713ec7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1697035-2eca-4973-8580-d3fce81e81b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_porsche_vero_divatterepjaro_lett_az_uj_vw_tiguan_r","timestamp":"2020. november. 26. 11:21","title":"Porsche-verő divatterepjáró lett az új VW Tiguan R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciáról sokaknak még mindig a jövő jut eszébe, de újabban legalább már nem a távoli-, hanem a közeljövő. Pedig még annyira sem kell előreszaladni az időben: az MI itt van, észrevétlenül dolgozik, például akkor is, amikor a boltban fizetünk.","shortLead":"A mesterséges intelligenciáról sokaknak még mindig a jövő jut eszébe, de újabban legalább már nem a távoli-, hanem...","id":"20201126_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_mesterseges_intelligencia_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61787b49-038b-414c-b2be-6886325c0340","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_mesterseges_intelligencia_biztonsag","timestamp":"2020. november. 26. 12:03","title":"Amikor valaki az ön bankkártyájával fizet, árgus gépszemek figyelik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új felhasználói felületet. Van néhány olyan modell is, amelyre jövőre érkezik majd a frissítés. A többi készülék, úgy tűnik, kimarad.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új...","id":"20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9d4518-52ff-43ad-b6dc-0f8f1135a189","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Kiadta a listát a Huawei: ezek az eszközök még biztosan kapnak Android-alapú frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]