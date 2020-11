Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem várható.","shortLead":"Lesz néhány pontja az országnak, ahol egész nap nem megy fagypont fölé a hőmérséklet, 5 foknál melegebb sehol nem...","id":"20201128_idojaras_havazas_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1713f4e8-3619-49f0-bf93-a991bc605ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66389641-3731-4e83-98d2-b3cf5b938364","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_idojaras_havazas_omsz","timestamp":"2020. november. 28. 08:22","title":"Borult marad az ég, az ország néhány helyén havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három hete harcoló felkelők vezetőit.","shortLead":"Az etióp hadsereg elfoglalta Tigré tartomány székhelyét, az elnök azt ígéri, bíróság elé állítják a kormány ellen három...","id":"20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cbf7be-967e-40e4-a9e3-4996f43e3735","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_Az_etiop_hadsereg_elfoglalta_a_lazado_tartomany_szekhelyet","timestamp":"2020. november. 28. 21:10","title":"Az etióp hadsereg elfoglalta a lázadó tartomány székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","shortLead":"November 12-én történt atrocitás egy pesti trolin.","id":"20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce595bae-94e5-47bc-8776-68746ef80128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007b5ebc-fe5f-4065-8254-ad41431236a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Keresik_a_rendorok_a_trolin_gyereket_meguto_es_rangato_ferfit","timestamp":"2020. november. 28. 09:46","title":"Keresik a rendőrök a trolin gyereket megütő és rángató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett, ha nem választják le arról a jogállamisági kritériumot. Mi lehet a vita vége? Mi történik, ha nem lesz hét éves uniós költségvetés? Miért szokatlan Orbán Viktor tárgyalási technikája, és milyen lehet azt hallgatni, hogy Soros György pókként szövi hálóját? Erről beszéltünk a Fülkében Zalán Eszterrel, az Euobserver újságírójával, az Eurológus egyik alapítójával.","shortLead":"A magyar kormányfő és a lengyel államfő továbbra is kitart az uniós költségvetés és az újjáépítési alap vétója mellett...","id":"20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f8f239-9367-4d44-a877-583a2abc9c15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Fulke_eu_orban_koltsegvetes_bizottsag_ujjaepitesi_alap","timestamp":"2020. november. 28. 14:00","title":"Fülke: Az unióban még mindig nem szoktak hozzá Orbán tárgyalási technikájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyerek anyukája még márciusban gyógyult ki a fertőzésből. Egyelőre nem tisztázott, hogy elkaphatja-e a betegséget egy terhes nőtől a születendő gyereke, a szingapúri eset ebben a kérdésben lehet az orvosok segítségére.","shortLead":"A gyerek anyukája még márciusban gyógyult ki a fertőzésből. Egyelőre nem tisztázott, hogy elkaphatja-e a betegséget...","id":"20201129_koronavirus_antitest_ujszulott_terhesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab5974f-6a58-4d08-ab55-80829df96465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5637a3de-747e-4553-840a-b16401cc8ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_koronavirus_antitest_ujszulott_terhesseg","timestamp":"2020. november. 29. 11:49","title":"Koronavírus elleni antitestet mutattak ki egy egészséges újszülött szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos álláshirdetésben adott Amerika tudtára.","shortLead":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos...","id":"20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2625d7-0e3c-4aae-96ea-2791d15bad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","timestamp":"2020. november. 28. 11:03","title":"Titkos üzenetet rejtett el weboldalán Joe Biden: aki észrevette, jó úton indult el egy állás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt, mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja, hogy ez hiba volt, közben a számok nyelvén mutatja be a helyzetet a korlátozások miatt üresen maradt Dumaszínházból.","shortLead":"Miért nem kérdezte meg senki Litkai Gergelyt, mielőtt Orbán megvétózta a EU költségvetését? A stand-upos bebizonyítja...","id":"20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e9d72a-41e2-42f5-95d5-335c581af0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69e877a-a893-40b1-9729-cc21135404ed","keywords":null,"link":"/360/20201125_Duma_Aktual_A_veto_szamokban","timestamp":"2020. november. 27. 19:00","title":"Duma Aktuál: A kormány a vétóval olyan, mint a kellemetlen szomszéd a lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boglári Sellőért mindössze kétmillióval fizettek többet a kikiáltási árnál.","shortLead":"A boglári Sellőért mindössze kétmillióval fizettek többet a kikiáltási árnál.","id":"20201127_balatonboglar_kemping_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14abcc0-b81a-4ac3-bf2a-6293d7b50770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25f00d3-03d0-4b25-9abe-6f949501f38a","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_balatonboglar_kemping_arveres","timestamp":"2020. november. 27. 18:03","title":"Két balatoni kempingből egyet sikerült eladni a Bahartnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]