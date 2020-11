Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi Andrássy-kastély udvarán – közölte a kastélyt fenntartó Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Körülbelül 3000-3500 éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei a tiszadobi...","id":"20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab4e5bf-636a-4108-8f50-30286f5123a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b3cf9a-0b02-44e8-823b-5d9cc85bfaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_tiszadobi_andrassy_kastely_udvara_bronzkori_sirok","timestamp":"2020. november. 30. 07:33","title":"3000 éves sírokat találtak az Andrássy-kastély udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","shortLead":"Gól nélküli döntetlent játszott Budafok és Kisvárda, de a meccsnek így is volt egy emlékezetes pillanata.","id":"20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc8ae-23f3-4752-8ab9-258ace958100","keywords":null,"link":"/sport/20201129_kirugtak_a_labdat_a_kisvarda_stadionjabol","timestamp":"2020. november. 29. 14:28","title":"Kirúgta a labdát egy focista a Kisvárda 2,5 milliárdos stadionjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Télies időjárásra kell számítani.","shortLead":"Télies időjárásra kell számítani.","id":"20201130_havazas_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08e2a32-aa14-46a3-b88d-9647c3066c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_havazas_idojaras","timestamp":"2020. november. 30. 07:18","title":"Havazás jöhet a Dunától keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni – mondja Ignácz József vidékfejlesztési szakértő, az ormánsági aprófalu, Besence korábbi polgármestere. A kisfalvakban egészen máshogy kell szembenézni a járvány és a válság fenyegetéseivel, miközben a nagypolitika is igyekszik bedarálni szerinte a helyi önigazgatás utolsó morzsáit is. ","shortLead":"A teljes bérnek megfelelő táppénzt kellene kapnia mindenkinek, aki elkapja a koronavírust és emiatt nem mehet dolgozni...","id":"20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc3188f-3470-4b86-bab7-db9c50fad118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233de9e0-2e85-49bf-80fc-9350af4ed268","keywords":null,"link":"/360/20201130_Minden_fertozott_dolgozonak_jarna_a_100_szazalekos_tappenz","timestamp":"2020. november. 30. 06:30","title":"„Minden fertőzött dolgozónak járna a 100 százalékos táppénz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal kell emiatt huzakodniuk, hanem ehelyett egy okosplüssfigurával „tehetnek jót” a pirulák rendes bevételével.","shortLead":"Egyes krónikus beteg, folyamatos gyógyszerszedésre kárhoztatott gyerekeknek segít, ha nem az apukájukkal, anyukájukkal...","id":"202048_okosnyunyoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52305684-1729-4305-ac69-6cf212607c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a9200-5a0e-4bbe-a4a5-cf6a879b79f9","keywords":null,"link":"/360/202048_okosnyunyoka","timestamp":"2020. november. 29. 08:45","title":"Van, amire jobb egy mesterséges barát, mint a szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és magánemberként is elhatárolódnak a főigazgató hatalmas botrányt kavart véleménycikkétől. Mindeközben a 444 úgy tudja, hogy Demeter Szilárd egy magyarázkodó levelet küldött körbe a kollégáknak. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum és a tagintézmények munkatársai közül sokan közleményben kifejezik, a PIM munkatársaiként és...","id":"20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409f6f9-3282-48d1-8e0c-90119b8c0692","keywords":null,"link":"/kultura/20201130_Elhatarolodnak_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_beosztottjai_Demeter_Szilard_irasatol","timestamp":"2020. november. 30. 17:50","title":"Elhatárolódnak a Petőfi Irodalmi Múzeum beosztottjai Demeter Szilárd írásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","shortLead":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","id":"20201130_miskolc_rendor_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81118462-6ee2-4469-90ae-cbd5bf976ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_miskolc_rendor_vademeles","timestamp":"2020. november. 30. 13:14","title":"Vádat emeltek a rendőrt elsodró miskolci ámokfutó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar és a lengyel miniszterelnök közös harcot ígér az uniós költségvetés és a jogállamiság ügyében; miközben rekordot dönt a járvány áldozatainak száma, újrapróbálkozik a vásárlási idősávval a kormány; szállásadók tízezrei maradhatnak ki a szektornak ígért segítségből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A magyar és a lengyel miniszterelnök közös harcot ígér az uniós költségvetés és a jogállamiság ügyében; miközben...","id":"20201129_Es_akkor_eu_jogallamisag_jarvany_idosav_igeretek_csomagolas_cukraszok_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f658da-33f4-4264-b0a1-2f518634371c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Es_akkor_eu_jogallamisag_jarvany_idosav_igeretek_csomagolas_cukraszok_bkk","timestamp":"2020. november. 29. 07:00","title":"És akkor a kasszások már többet nézik az órát, mint az árut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]