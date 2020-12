Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","shortLead":"Eközben megmaradt Szoboszlaiék továbbjutási esélye, ahogy az Inter is kapaszkodik még az utolsó szalmaszálba.","id":"20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b80d030-3e36-4c86-bfb7-f4e54ba2139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0adf550-e543-4305-acfc-15a682754e9c","keywords":null,"link":"/sport/20201201_Nyolcaddontos_a_Porto_es_a_Liverpool","timestamp":"2020. december. 01. 23:16","title":"Nyolcaddöntős a Porto és a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási csalásról beszél.","shortLead":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási...","id":"20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f1dd45-20be-412f-9ca8-49753c7ce5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","timestamp":"2020. december. 02. 09:32","title":"Rendőrök védik a Trump-hívektől a georgiai választási biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem a tulajdonosa használja.","shortLead":"A HP ultrabookjának különlegessége a hosszú üzemidő. A legfőbb érdekessége azonban mégsem ez: tudja, ha nem...","id":"20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380ebdf2-2599-4686-acce-169d3052fbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fde0db-7ca8-4e6e-b871-d066e79c7e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hp_elitebook_x360_1040_g7_laptop_kepernyo_elsotetitese_presence_aware","timestamp":"2020. december. 03. 12:03","title":"A HP új laptopján automatikusan elsötétül a képernyő, ha nem a tulajdonosa ül előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","shortLead":"Döbbenettel és növekvő türelmetlenséggel figyelik a Fidesz EP-képviselőinek radikalizálódását.","id":"20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c73e2d5-8fb5-4457-8398-9f53a9c9707f","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_deutsch_tamast_kizaratnak_a_neppartbol","timestamp":"2020. december. 01. 21:48","title":"Népszava: Deutsch Tamást kizáratnák a néppárti frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","shortLead":"A 27 éves nő és a testvére egy kiskorú lányt is beszervezett, most gyermekprostitúció kihasználása miatt felelhetnek.","id":"20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7a535-75aa-4f0b-9342-4df14fc5c717","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_vademeles_bordelyhaz_kiskoru","timestamp":"2020. december. 03. 10:40","title":"Az Egyesült Királyságban és Budapesten is bordélyházat üzemeltetett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","shortLead":"A repülőgépek közel másfél évig nem szállhattak fel.","id":"20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd3a4d1-0802-4803-9a8c-f87dd8bad5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_Boeing_737_MAX_Ryanair","timestamp":"2020. december. 03. 17:11","title":"Újra repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok, a Ryanair máris rendelt 75 gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több iPhone-modellnél, illetve iOS-rendszerű eszköznél működött az a trükk, amely kihasználásával távolról is hozzáférhetővé váltak az Apple okostelefonjai. A sérülékenységet hosszú kutakodás után, a Google egy mérnöke fedezte fel. A mobilokkal ma már nincs gond.","shortLead":"Több iPhone-modellnél, illetve iOS-rendszerű eszköznél működött az a trükk, amely kihasználásával távolról is...","id":"20201202_google_project_zero_iphone_feltorese_sebezhetoseg_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113ac39-8bdc-4373-98c9-fca5bc6c0113","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_google_project_zero_iphone_feltorese_sebezhetoseg_hackerek","timestamp":"2020. december. 02. 10:37","title":"A Google egyik szakértője rájött, hogyan törjön fel és irányítson iPhone-okat távolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették néhányuknak, hogy 3 perces videókat töltsenek fel.","shortLead":"A jelek szerint a mostaninál hosszabb videókat szeretne gyártatni a felhasználókkal a TikTok, már lehetővé is tették...","id":"20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df047ed8-7a8b-4c70-93e2-3ec17ab7b3f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_tiktok_hosszu_videok_tesztelese","timestamp":"2020. december. 02. 18:03","title":"Most a TikTok másolná le a YouTube-ot: jöhetnek a 3 perces videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]