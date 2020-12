Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre - mondta Lénárd Rita, a Magyar Orvosi Kamara elnöke a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcast-sorozatában. ","shortLead":"Meghalhatnak ma emberek a magyar kórházakban csak azért, mert túl sok beteg jut egy orvosra, ápolóra, vagy nővérre...","id":"20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e198c2d-f3e8-401f-8a47-5f53b8e4d4e8","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Lenard_Rita_a_MOK_alelnok_Munkaerohiany_miatt_halhatnak_meg_emberek_a_korhazakban","timestamp":"2020. december. 05. 14:00","title":"Lénárd Rita MOK-alelnök a Fülkében: Munkaerőhiány miatt halhatnak meg emberek a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204dda5-6630-468e-bb67-17fab7b63ef3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha a legjobb képminőséget és a legprofibb fotós szolgáltatásokat keressük, akkor rossz helyen járunk. De ha az azonnal elkészülő papír fénykép izgalmát és a retró élményét vegyítenénk egymással, akkor lényegében hazaérkeztünk. ","shortLead":"Ha a legjobb képminőséget és a legprofibb fotós szolgáltatásokat keressük, akkor rossz helyen járunk. De ha az azonnal...","id":"20201205_papir_fenykep_retro_modon_azonnal_uj_polaroid_gepeket_teszteltunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f204dda5-6630-468e-bb67-17fab7b63ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c1716a-66d1-4257-86e4-a5daca20a117","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_papir_fenykep_retro_modon_azonnal_uj_polaroid_gepeket_teszteltunk","timestamp":"2020. december. 05. 17:00","title":"Papír fénykép retró módon, azonnal: új Polaroid gépeket teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és valószínűleg jövőre sem, aminek milliárdos szankció lehet a következménye.","shortLead":"A német konszern előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az uniós szén-dioxid-kibocsátási határértékeket idén, és...","id":"20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40725010-266a-4338-b123-80dbca3c6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2079926-14fa-423d-9e0a-d5a58f17a256","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Egyre_elesebb_a_helyzet_hogy_milliardeuros_birsagba_fut_bele_a_Volkswagen","timestamp":"2020. december. 04. 17:02","title":"A Volkswagennél már készülnek: jöhet a milliárdos bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be a járvány Szerbiában.","shortLead":"Egy szerb egészségügyi szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy tavasszal is a hazatérő munkások miatt robbant be...","id":"20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679f8aa2-00dc-4101-b8d8-b096ed80f8de","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Osszeomolhat_a_szerb_egeszsegugy_a_karacsonyra_hazatero_vendegmunkasok_miatt","timestamp":"2020. december. 06. 09:56","title":"Összeomolhat a szerb egészségügy a karácsonyra hazatérő vendégmunkások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát Oroszországban. ","shortLead":"Ugyan még tart a tömeges tesztelés, de elkezdték használni a koronavírus ellen kifejlesztett Sputnik V nevű vakcinát...","id":"20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3b2621-106f-4c6a-9864-cdfab5e1feb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c09e55-e44a-4b47-be33-7fbe9619afc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Meg_teszteles_alatt_van_de_mar_elkezdtek_hasznalni_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"Még tesztelés alatt van, de már elkezdték használni az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"HVG","category":"360","description":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","shortLead":"160 millió forintnyi tőkével erősödött a Komlosol.","id":"202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aab47b-9d8e-4c3f-aaea-c1625ed545fc","keywords":null,"link":"/360/202049_komlosol_turizmusbol_napenergia","timestamp":"2020. december. 06. 11:10","title":"Volt turisztikai vezető és műkereskedő a napenergia-bizniszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]