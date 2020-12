Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d861deae-7c6e-46ac-8ab1-5158d2014fd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","shortLead":"Egy koala zavarta meg az idei karácsony ezüst-rózsaszín-kék tematikáját McCormickéknél.","id":"20201204_Nem_vart_szoros_disz_bukkant_fel_egy_ausztral_csalad_karacsonyfajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d861deae-7c6e-46ac-8ab1-5158d2014fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22230f15-36ea-4d77-9241-f0d3b9e7551d","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Nem_vart_szoros_disz_bukkant_fel_egy_ausztral_csalad_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 04. 11:56","title":"Nem várt szőrös dísz bukkant fel egy ausztrál család karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta a felügyelő régésznek, eleinte azt hitte, mai tárgyra bukkantak","shortLead":"Az aranyból készített kicsiny gyöngy annyira ép állapotban vészelte át az évezredeket, hogy amikor a kisfiú megmutatta...","id":"20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78edc9a0-6151-4ba6-8caf-d74c2f84f313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a014cc0e-0d46-4de4-a89c-6b55453eb590","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_jeruzsalem_3000_eves_aranygyongy_templomhegy","timestamp":"2020. december. 05. 10:03","title":"3000 éves aranygyöngyöt talált egy 9 éves kisfiú Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek szemében lévő sejteket, így a rágcsálók visszanyerték a látásukat.","shortLead":"A Harvard orvosi iskolájának kutatói egy speciális fehérjekoktél segítségével képesek voltak megfiatalítani az egerek...","id":"20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea6dccb-d278-4d64-9017-26fd6dd505d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_egerkiserlet_sejtek_fiatalitasa_oregedes_visszaforditasa_latas_visszanyerese_vaksag_gyogyitas_glaukoma_zold_halyog","timestamp":"2020. december. 04. 13:03","title":"Megfiatalították a sejteket a tudósok, visszanyerték látásukat az egerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","shortLead":"A főpolgármester egyúttal arra kéri a budapestieket, hogy a járványhelyzetet figyelembe véve készüljenek az ünnepekre.","id":"20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d669e9a9-d321-4ecf-ba62-598b9c713e71","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_karacsony_gergely_vasarlas_koronavirus_unnepi_keszulodes","timestamp":"2020. december. 04. 18:04","title":"Karácsony: Ha kitartunk, győzünk, és jövőre is lesz kivel közösen ünnepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat. Ehhez erőteljesen protekcionista gazdaságpolitikai lépéseket harangozott be, szerinte cél a magyar nemzeti kiskereskedelem.","shortLead":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi...","id":"20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761a261-c562-4cdd-bf4f-e04aeaeee767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","timestamp":"2020. december. 04. 17:55","title":"A kormány célkeresztjében a Lidl, az Aldi és a Tesco? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Júliusban a VeszprémFesten lépnek fel, ha a vírushelyzet is úgy akarja.



","shortLead":"Júliusban a VeszprémFesten lépnek fel, ha a vírushelyzet is úgy akarja.



","id":"20201204_Jon_Tom_Jones_es_Jamie_Cullum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41eb293-3920-482a-b904-d4a33169cffc","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Jon_Tom_Jones_es_Jamie_Cullum","timestamp":"2020. december. 04. 10:28","title":"Jön Tom Jones és Jamie Cullum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","shortLead":"Az elmúlt napokban rekordot döntött a halálozás, a vasárnapi adat kicsivel jobb.","id":"20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3035ac5e-23c4-47a9-a0f9-87432e78564c","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_6697_uj_beteget_talaltak_162_ember_elhunyt","timestamp":"2020. december. 06. 09:04","title":"6697 új fertőzöttet találtak, 162 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98420862-ab06-4ab1-a78a-c27cf7e32dad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaiin lévő teleszkóp megfigyelései révén sikerült azonosítani a Föld körül keringő, eddig ismeretlen eredetű objektumot – közölte a NASA bolygókutató intézete, a kaliforniai Pasadenában lévő Jet Propulsion Laboratory.","shortLead":"A Hawaiin lévő teleszkóp megfigyelései révén sikerült azonosítani a Föld körül keringő, eddig ismeretlen eredetű...","id":"20201204_2020so_objektum_aszteroida_surveyor_2_urszonda_centaur_raketafokozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98420862-ab06-4ab1-a78a-c27cf7e32dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16627f2-311e-4c36-a551-eb3609414370","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_2020so_objektum_aszteroida_surveyor_2_urszonda_centaur_raketafokozat","timestamp":"2020. december. 04. 15:33","title":"Most már biztos, hogy nem aszteroida, hanem egy 54 éves rakéta a Föld körül keringő titokzatos objektum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]