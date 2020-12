Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. ","shortLead":"A szervezők visszafizetik a koncertjegy árát. ","id":"20201207_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_budapesti_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc04a14-9cbb-4bfb-a5a6-2a9305ff09a0","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Nick_Cave_The_Bad_Seeds_budapesti_koncert","timestamp":"2020. december. 07. 12:24","title":"Lefújta a Nick Cave & The Bad Seeds a 2021-es turnéját, elmarad a budapesti koncert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére vállalkoztunk, már negyedik alkalommal. Kosarunk ugyan annyival nem lett most drágább, mint amennyivel korábban szokott, de ez azonban leginkább egy termék árának visszaesésére vezethető vissza, miközben egy csomó másik szabadon szárnyal felfelé. Ez a hvg.hu idei karácsonyi bolttesztje.","shortLead":"2020 furcsa év volt – ezt megtapasztalhattuk az üzletekben is, amikor a karácsonyi menü hozzávalóinak megszerzésére...","id":"20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125961f-ee14-4b5c-80e4-483dbedb1815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_karacsony_bevasarlas_boltteszt_inflacio","timestamp":"2020. december. 07. 06:30","title":"Egy kellemes és sok kellemetlen meglepetés éri azt, aki karácsonyra vásárol be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","shortLead":"A gépből mosógélt, öblítőt és mosogatószert lehet „csapolni”, ezáltal pedig csomagolásmentesen vásárolni.","id":"20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596e29a3-280f-4472-9531-8beef80ab2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c349a096-e781-4b68-97e7-b3936e70f6f1","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_dm_utantolto_automata_csomagolasmentes_vasarlas","timestamp":"2020. december. 07. 17:05","title":"Már nálunk is teszteli a DM az utántöltő automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi harcot a szerinte elcsalt elnökválasztás eredményének megfordításáért.","shortLead":"Bár a republikánus szenátorjelölteket kellett volna támogatnia, Trump csak arról beszélt, hogy folytatni akarja a jogi...","id":"20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=757e9ac1-544b-4a46-a897-345eb53c24c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1268f-667d-4464-98e8-80cf52f08e45","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Maszk_nelkul_kampanyolt_Donald_Trump_Georgiaban","timestamp":"2020. december. 06. 08:54","title":"Maszk nélkül kampányolt Donald Trump Georgiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban, a Telekom a korlátlan mobilnethasználat és a korlátlan beszélgetés lehetőségét kínálja fel ügyfeleinek, decemberben összesen hét napra, díjmentesen. A két lehetőség közül minden héten mindenki egyet választhat.","shortLead":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban...","id":"20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa27b-4976-45a6-9086-c7569f40f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 13:33","title":"Ha a Telekomnál van, most dönthet: 2+2+3 napra korlátlan mobilnetet vagy korlátlan beszélgetést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csörögnél történt a tragédia.","shortLead":"Csörögnél történt a tragédia.","id":"20201206_Halalos_gazolas_tortent_Pest_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed40b81-b247-4dcc-a83b-42993b0ec574","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Halalos_gazolas_tortent_Pest_megyeben","timestamp":"2020. december. 06. 21:28","title":"Halálos gázolás történt Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","shortLead":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","id":"20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afec2d9-ead2-4230-b67f-6332cde71d61","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","timestamp":"2020. december. 06. 17:33","title":"Kunetz: Ostoba döntés volt az idősek vásárlási sávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]