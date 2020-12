Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét.

Havi 3,5 milliárd kattintással a Pornhub az internet egyik leglátogatottabb oldala, megelőzve ezzel olyan óriásokat, mint az Amazon, vagy a Yahoo. A pornómegosztó azonban kedden radikális lépéseket vezetett be egy december negyedikén megjelent cikk hatására.

A The New York Times hasábjain megjelenő írásban Nicholas Kristof rántotta le a leplet arról, hogy a Pornhub videómegosztó oldalának mindössze 80 moderátora több olyan tartalmat is átengedett az addig szigorúnak mondott szűrőkön, amikben 18 éven aluli szereplők voltak. A szereplők között volt olyan is, aki nem hogy nem egyezett bele abba, hogy róla szexuális aktus közben felvétel készüljön, de nem is tudott róla. (Összehasonlításképp: a Facebook felületeit világszerte 15 000 ember moderálja.)

Kristof cikkében több nő történetét dolgozza fel, akik arról mesélnek, hogyan törte ketté addigi életüket a Pornhubra róluk felkerült felvétel (mindketten kiskorúak voltak a videók készültekor). Egy Cali nevű 23 éves nő, aki jelenleg ügyvédnek tanul, arról mesélt a lapnak, hogy őt Kínából fogadták örökbe nevelőszülei, azonban kilenc éves korában ők kényszerítették arra, hogy meztelen képek és videók készüljenek róla. Több ilyen anyag is felkerült róla a Pornhubra annak ellenére, hogy még bőven nem volt nagykorú. „Lehetek akár negyven éves is nyolc gyerekkel, mégis lesz még olyan ember, aki a képeimre maszturbál” – mondja Cali – „ha beírod a keresőbe, hogy „fiatal ázsiai”, akkor lehet, hogy még mindig engem dob ki”.

A cikkben szereplő másik lány, az akkor 14 éves Serena K. Fleites Bakersfield városában volt kiváló tanuló, amikor nyolcadik osztályosként az interneten küldött magáról meztelen videókat egy nála egy évvel idősebb fiúnak. A fiú Serena állítása szerint egyre több és több videót kért, amiket először csak barátaival osztott meg, majd feltette a Pornhubra. Fleites élete ekkor omlott össze: iskolát váltott, a szüleivel megszakadt a kapcsolata, jelenleg egy autóban él három kutyájával. „Többen a mai napig is írnak nekem, hogy ha nem küldök nekik magamról videót, akkor az eddigieket elküldik a szüleimnek” – mondta a The New York Timesnak. (A fiút tettéért ugyan felfüggesztették az iskolában, de ennél komolyabb következménye nem lett a megosztásnak.)

Kristof cikkének a hatása nem maradt el: december hetedikén mind a Visa, mind a Mastercard „felülvizsgálta kapcsolatát” a Pornhub tulajdonosának számító MindGeek-el. A videómegosztó portál eddig tulajdonképpen a „pornós YouTube-ként” működött: felhasználói hozzáférnek rengeteg ingyenes tartalomhoz is, előfizetéssel azonban a legnagyobb felnőttfilm-gyártók anyagaira is rálátást kaptak. Plusz funkció az előfizetés mellé pedig a letöltés volt – ez az, aminek „köszönhetően” ha egyszer valami oda felkerül, azt hiába törlik a moderátorok, később még felbukkanhatott. A Pornhub – hasonlóan bármilyen közösségi oldalhoz és más pornóoldalakhoz – eddig minden felhasználójának elérhetővé tette a feltöltés lehetőségét. A feltöltött anyagokat pedig csak 80 moderátor ellenőrzi, rajtuk pedig – feltehetően a túlterheltségük miatt – átmentek nem csak a kiskorúakról készített felvételek, de erőszakos videók, illetve kínzást ábrázoló videók is.

A Pornhub a december elején kirobbant botrány miatt most új döntésekkel igyekszik elejét venni annak, hogy ilyen tartalmak felkerüljenek. Közleményükben tudatták, hogy megszüntetik a letöltés lehetőségét, illetve a szerződött partnereiken kívül (értsd: pornósztárok, gyártócégek) senki nem tölthet fel új filmeket, videókat, képeket. Ígéretük szerint olyan ellenőrző rendszert építenek ki, ami garantálja, hogy megszűnnek az anonim feltöltők, valamint a moderálásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek majd.