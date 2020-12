Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya maga jelentette be a gyilkosságot a rendőrségen.","shortLead":"Az anya maga jelentette be a gyilkosságot a rendőrségen.","id":"20201208_Kenyszergyogykezeles_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7adf01-c515-4d5e-a537-25f2e47df6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Kenyszergyogykezeles_gyermek","timestamp":"2020. december. 08. 16:01","title":"Kényszergyógykezelésre ítélték a nőt, aki megölte az egyéves gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek megrendítő volt látni, ahogy a gasztronómiában és vendéglátóiparban dolgozó kollégái és a barátai a túlélésért küzdenek. De sokat jelent számára, hogy a civilek is küzdenek azokért, akik rászorulnak. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Az idei évhez hozzátartozott a szorongás, a pánik, a veszteség – vonja meg a mérleget 2020-ról Mautner Zsófi, akinek...","id":"20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546d0fca-7215-4572-a95a-f7191ae11960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49127-824e-4c17-bdfb-3c59b1233dac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mautner_Zsofi_Latom_ahogy_eszement_helyzetben_kuzdenek_a_barataim","timestamp":"2020. december. 08. 12:00","title":"Mautner Zsófi: Látom, ahogy eszement helyzetben küzdenek a barátaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai Baringo-tóban.","shortLead":"A ritka Rothschild-zsiráf két példányát menekítették ki hajón egy elárasztás fenyegette szigetről a kenyai...","id":"20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263338be-7747-4607-94ac-7027b1b0f01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52369278-8017-407c-b600-777c4877945d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_rothschild_zsirafok_kimenekitese_kenya_baringo_to_longichar_sziget","timestamp":"2020. december. 08. 07:33","title":"Hajón menekítettek ki két ritka zsiráfot egy \"süllyedő\" szigetről – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online esemény ingyenes.



","shortLead":"December 1-14. között tartják a #hovatovább Középiskolai Felvételi Nyílt Napokat. A felvételizőket megcélzó online...","id":"20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=801e20df-75cb-4327-80e2-a6e014972430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc42b42-864f-4ff6-a04c-4a9cc870ca07","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Nyilt_napok_nelkul_kell_kozepiskolat_valasztani__van_azert_ebben_is_segitseg","timestamp":"2020. december. 08. 09:11","title":"Nyílt napok nélkül kell középiskolát választani – van azért ebben is segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062f981e-ed1d-434f-a16c-447fb10f95d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából ötezer évvel ezelőtt élt Bryde-bálna csaknem teljes megkövesedett csontvázát fedezték fel thaiföldi kutatók egy Bangkoktól nyugatra lévő szárazföldi területen.","shortLead":"Egy nagyjából ötezer évvel ezelőtt élt Bryde-bálna csaknem teljes megkövesedett csontvázát fedezték fel thaiföldi...","id":"20201209_5000_eves_teljes_tropusi_bryde_balnacsontvaz_thaifold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062f981e-ed1d-434f-a16c-447fb10f95d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de254d-fd26-422e-8644-a43ac698fa08","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_5000_eves_teljes_tropusi_bryde_balnacsontvaz_thaifold","timestamp":"2020. december. 09. 08:33","title":"5000 éves, 12,5 méteres bálnacsontvázat talált egy kerékpáros Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","shortLead":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","id":"20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afeb76-3de8-4170-80e3-c8489954aaf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","timestamp":"2020. december. 08. 12:45","title":"Elhunytak adataival és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket két idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]