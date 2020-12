Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt nehéz időszak jöhet.","shortLead":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt...","id":"20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04d93af-981d-4060-8581-cf5fd91a7240","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 18:18","title":"Ausztriában most jöhetnek a járvány legnehezebb hetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós költségvetés és a helyreállítási alap tárgyalásain képviselnie kellett. A kompromisszumos javaslat azonban nem minden pontjának felel meg. ","shortLead":"A kormánypárti képviselők nyáron határozatban utasították a magyar miniszterelnököt az alapelvekre, melyeket az uniós...","id":"20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085c3121-ac54-4d40-8bbc-99f7d60666b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095df7c0-974c-4732-b68d-6814f607a319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Orban_Brusszel_Orszaggyules_koltsegvetes","timestamp":"2020. december. 10. 18:41","title":"Orbán győzelemről beszél Brüsszelben, pedig nem tartotta be az Országgyűlés határozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ennyit spórolhat, ha elektromos a céges kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","id":"20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6445a-7d07-48bd-a744-77b72746e762","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","timestamp":"2020. december. 10. 07:59","title":"Dél-Koreából kapott szemrevaló riválist a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","shortLead":"A Zoom vezérigazgatóját is elismerték, Le Bron James lett az év sportolója.","id":"20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee0ad0-0e4c-4b3c-9103-e114f83b7442","keywords":null,"link":"/elet/20201211_Joe_Biden_es_Kamala_Harris_lettek_az_ev_emberei_a_Timenal","timestamp":"2020. december. 11. 07:15","title":"Joe Biden és Kamala Harris lettek az év emberei a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","shortLead":"Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek az 1-es villamos helyett.","id":"20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55244b4-9982-4f87-90da-4909490fed8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_kigyulladt_villamos_budapest_hungaria_korut","timestamp":"2020. december. 10. 10:35","title":"Kigyulladt egy villamos Budapesten, állt a forgalom a Hungária körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4078ced7-3941-4557-825b-a1cb427babc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ez a Budapesti Atlétikai Stadion építésének első fázisa.","shortLead":"Ez a Budapesti Atlétikai Stadion építésének első fázisa.","id":"20201210_video_vituki_robbantas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4078ced7-3941-4557-825b-a1cb427babc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36030745-7df7-46e8-8405-d6f83afd51d1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_video_vituki_robbantas","timestamp":"2020. december. 10. 16:01","title":"Videón, ahogy felrobbantják a VITUKI dél-pesti toronyházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc7ac4-089f-45a9-bd8a-23dd1d023948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És jön Alien-sorozat, készül új film a Toy Story főszereplőjével, sorozat lesz a Jégkorszakból és egy csomó másik közönségkedvencből, de még az Egyik kopó, másik eb-ből is sorozat készül.","shortLead":"És jön Alien-sorozat, készül új film a Toy Story főszereplőjével, sorozat lesz a Jégkorszakból és egy csomó másik...","id":"20201211_star_wars_marvel_sorozatok_disney_bejelentes_toy_story_alien_jegkorszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc7ac4-089f-45a9-bd8a-23dd1d023948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54120d8-2825-4dae-8493-eeb3532127a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_star_wars_marvel_sorozatok_disney_bejelentes_toy_story_alien_jegkorszak","timestamp":"2020. december. 11. 12:17","title":"Az év legnagyobb filmes bejelentése: több tucatnyi új Star Wars- és Marvel-sorozat készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]