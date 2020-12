Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","shortLead":"A képzettségben aszimmetrikus párkapcsolatból azonban egyre kevesebb van, ami a lakosság kasztosodására utal.\r

\r

","id":"202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f524d55c-5e34-4094-a152-34754b948fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0690d9-8077-4131-9d89-bc269d4643c0","keywords":null,"link":"/360/202048_hitvestarsi_aszimmetria_afelesegek_sokszor_kepzettebbek_mint_aferjek","timestamp":"2020. december. 11. 16:00","title":"Sokkal több nő házasodik \"lefelé\", mint férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat a Facebooktól.","shortLead":"Úgy tűnik, a TikTok népszerűségének nem ártott sokat a körülötte kibontakozott botrány, ugyanis átvette az uralmat...","id":"20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad49f395-0e2e-409d-882e-2ca5869c8806","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Hiaba_a_csatarozas_iden_a_TikTokot_tobben_toltottek_le_mint_a_Facebookot","timestamp":"2020. december. 10. 15:55","title":"Lenyomta letöltésben a TikTok a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Északkeleten eső is lesz, máshol szitálásra lehet számítani. Figyelmeztetést nem adott ki péntekre a meteorológiai...","id":"20201211_idojaras_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e14f7-2179-459d-98f9-c1922a4037e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_idojaras_pentek","timestamp":"2020. december. 11. 07:46","title":"Felhős lesz a péntek, de néha azért napsütés is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra 2021-ben kerül majd sor. Van, amelyikre csak szeptemberben.","shortLead":"A Galaxy S20-család tagjai még az idei évben megkapják majd az Android 11-re épülő One UI 3.0-át, a többi mobilra...","id":"20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65604155-5982-44c7-86c2-45f5ea47e1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8d132-64f0-4431-89d2-0554923709d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_samsung_mobil_android_11_one_ui_30_szoftver_frissites_mikor_2021_galaxy_s10_s20_fold2_a70","timestamp":"2020. december. 10. 09:03","title":"Samsung telefonja van? Ezek a készülékek kapják meg az Android 11-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Donald Tusk már kész tényként kezeli a magyar-lengyel vétó bukását. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12dce0-e26b-40d8-b6b4-e67cfe291bea","keywords":null,"link":"/360/20201210_Radar360_Megallapodas_vetougyben_a_Brexit_vegere_is_pont_kerulhet","timestamp":"2020. december. 10. 08:00","title":"Radar360: Megállapodás vétó-ügyben, a Brexit végére is pont kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt nehéz időszak jöhet.","shortLead":"Bár a napi új megbetegedések száma is felére csökkent Ausztriában, az egészségügyi miniszter szerint a karácsony miatt...","id":"20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04d93af-981d-4060-8581-cf5fd91a7240","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_ausztria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 10. 18:18","title":"Ausztriában most jöhetnek a járvány legnehezebb hetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","shortLead":"Tartanak a szökés, elrejtőzés valamint a bűnismétlés veszélyétől. ","id":"20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38fda9ac-e475-42bb-833a-5841b30fe9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1c6107-0e2b-4622-acff-40d25b5fec9b","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kunmediator_bunugyi_felugyelet_felulvizsgalat","timestamp":"2020. december. 11. 09:01","title":"Fenntartaná Bróker Marcsi bűnügyi felügyeletét az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem kell leírni. Felmerült, hogy gond lehet néhány ilyen telefon kijelzőjével, és ezt maga a gyártó is elismerte.","shortLead":"Bár mostanság az iPhone 12 telefonokról hallani rendszeresen, azért még a tavalyi modelleket, az iPhone 11-eseket sem...","id":"20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8698d77-85ff-4ce5-b22c-7e26469f2c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e36c5ff-6aeb-4677-8fbe-2589d7e47b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_apple_iphone11_ingyenes_kijelzojavitas","timestamp":"2020. december. 09. 21:03","title":"Beismerte az Apple: tényleg gond lehet az iPhone 11-ek kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]