[{"available":true,"c_guid":"233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés szerint célzott rádióhullámok okozhatták, bizonyíték a szándékosságra nincs, de ha valaki mégis hangfegyvert csinált, jól titkolja az USA elől.","shortLead":"A rejtélyes megbetegedést amerikai diplomaták először Kubában, majd Kínában tapasztalták. Egy friss szakértői jelentés...","id":"20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=233a09a8-62d7-46db-ae36-ff5bfbe52219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6ffc99-d723-42bb-a0b8-7aeb60ddb04a","keywords":null,"link":"/360/20201210_Hangfegyverre_gyanakodnak_a_diplomataikat_vizsgalo_amerikaiak_de_nem_tudjak_bizonyitani","timestamp":"2020. december. 10. 17:00","title":"Nem tudják bizonyítani az amerikaiak, hogy hangfegyver okozta a Havanna-szindrómát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak összecsapni lehetett a vakcinát. Egy amerikai orvos, aki maga is részt vesz gyógyszerkutatásokban, megmagyarázza, hogy nem a tíz hónap kevés, sokkal inkább a más oltások engedélyeztetését megelőző tíz év a feleslegesen sok.","shortLead":"Sokan Messiásként várják a koronavírus elleni védőoltást, mások viszont biztosak abban, hogy ilyen rövid idő alatt csak...","id":"20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c52d35e-2670-4433-95dd-a65f9ad3c7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_koronavirus_vakcina_vedooltas_fejlesztese_mennyi_ido","timestamp":"2020. december. 11. 08:03","title":"Orvos a gyorsan kifejlesztett vakcinákról: nem a tíz hónap kevés, a tíz év feleslegesen sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","shortLead":"A jelzálog nem akadálya az igénylésnek a miniszter közlése szerint.","id":"20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34485de5-d620-40a5-a2c8-b961a31ba3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f5c7fd-8260-4d81-b5a3-ed444650fa98","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201210_novak_katalin_tb_otthonteremtes","timestamp":"2020. december. 10. 12:32","title":"Novák: Alap tb-vel nem kérhető az otthonfelújítási támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. december. 10. 13:30","title":"Ennyit spórolhat, ha elektromos a céges kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnal szerződik az oltóanyag importjára a kormány, ha az rendben van az OGYÉI szakemberei szerint.","shortLead":"Azonnal szerződik az oltóanyag importjára a kormány, ha az rendben van az OGYÉI szakemberei szerint.","id":"20201211_megjott_a_kinai_vakcina_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8fc06-8d08-4949-b8ad-472ff1390c93","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_megjott_a_kinai_vakcina_szijjarto","timestamp":"2020. december. 11. 10:56","title":"Szijjártó: Megjött a kínai vakcina dokumentációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb nézeteltérés a jogállamiság, a klímacélok meghatározása és a Törökországgal szembeni szankciók kapcsán alakult ki.","shortLead":"Nagy vitákat hozott az uniós csúcstalálkozó, de szinte minden területen sikerült megegyezést találni. A legtöbb...","id":"20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ab95f4-bd54-44a9-85aa-f1d4e57c4c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad06ec8-6a69-4fbd-a40c-557493743ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201211_Egyetlen_jogallamisagi_ugy_sem_vesz_el__igerte_Ursula_von_der_Leyen","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Egyetlen jogállamisági ügy sem vész el – ígérte Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","shortLead":"A szabadidő-autók házon belüli piaci részesedésre hamarosan elérheti a 75 százalékot.","id":"20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f820e0a-0a17-4f92-ba4a-b564852230c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_a_volvonal_szinte_mar_minden_a_divatterepjarokrol_szol","timestamp":"2020. december. 10. 11:36","title":"A Volvónál szinte már minden a divatterepjárókról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","shortLead":"Tudósok felfedezték, miként riasztják el a méhek azokat a gyilkos darazsakat, amelyek egész kolóniákat képesek kiirtani.","id":"20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb5139d-0cac-4a6d-bf4b-23d632ce68d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201210_Allati_urulekkel_veszik_fel_a_harcot_a_mehek_az_azsiai_lodarazsak_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 15:40","title":"Állati ürülékkel veszik fel a harcot a méhek az ázsiai lódarazsak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]