[{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","shortLead":"Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája következő körének párosítását az európai labdarúgó-szövetség nyoni központjában.","id":"20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e10b1-e4a7-4bbd-a998-09d2b84ad164","keywords":null,"link":"/sport/20201214_labdarugo_bajnokok_ligaja_nyolcaddonto_sorsolas","timestamp":"2020. december. 14. 13:15","title":"Barcelona-PSG és Leipzig-Liverpool jön a BL nyolcaddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott énekesek, Lawrence Brownlee és Michael Spyres adják elő.","shortLead":"Az olasz mester Amici e Rivali, vagyis Barátok és riválisok című művét most a jelen legnagyobbjai között számon tartott...","id":"202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b864c5-91ea-4c36-90a9-f3bdf7a957c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8a3350-7b93-4dfa-9725-66e08beb3d96","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__tenorcsodak_gioachino_rossini_amici_e_rivali__lawrence_brownlee_michael_spyres","timestamp":"2020. december. 13. 13:45","title":"Sztártenorok éneklik Rossinit - ezt a capuccino feltalálójának is köszönhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","shortLead":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","id":"20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2abee-ae5f-473d-81e0-89d49c43e8fb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. december. 14. 13:29","title":"Kiderült, mitől halt meg Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 űrszonda kapszulája 4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Ryugu nevű aszteroidáról. 