Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint nem baj, ha a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint nem közeli hozzátartozók a bejegyzett élettársak, hiszen a róluk szóló külön törvény szerint annak számítanak. Igazodjanak el ezen a jogalkalmazók – üzeni a testület.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint nem baj, ha a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint nem közeli hozzátartozók a bejegyzett...","id":"20201217_alkotmanybirosag_jogszabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6918ca4-0059-4e21-a81c-802b7298528e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_alkotmanybirosag_jogszabalyok","timestamp":"2020. december. 17. 20:45","title":"Ab: A jogalkalmazóknak kell összeilleszteniük a jogszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mike Pence azt állította, semmit nem érzett az egészből.","shortLead":"Mike Pence azt állította, semmit nem érzett az egészből.","id":"20201218_mike_pence_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979246d-27dd-4128-bae2-3cfd8c480cf7","keywords":null,"link":"/elet/20201218_mike_pence_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 18. 18:07","title":"Élő adásban oltották be az Egyesült Államok alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatvédelemre vonatkozó európai irányelvek miatt a Facebook több dolgot is kivett a Messengerből és az Instagramból. Remélik, hogy hamar visszakapcsolhatják őket.","shortLead":"Az adatvédelemre vonatkozó európai irányelvek miatt a Facebook több dolgot is kivett a Messengerből és az Instagramból...","id":"20201217_facebook_messenger_instagram_funkciok_eltunese_europai_felhasznalok_adatvedelem_eprivacy_iranyelv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2492c573-3bd4-4a9d-9311-da45f3bf4e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e8995a-e0d4-4d16-a54a-8d7b61b18de0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_facebook_messenger_instagram_funkciok_eltunese_europai_felhasznalok_adatvedelem_eprivacy_iranyelv","timestamp":"2020. december. 17. 21:56","title":"Ne csodálkozzon, több hasznos funkciót is kivettek a Messengerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7400fde-00ad-4007-87f7-81567b71cecc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az evangélikus lelkész nem is védekezhetett a zaklatási vádak ellen, állítják.","shortLead":"Az evangélikus lelkész nem is védekezhetett a zaklatási vádak ellen, állítják.","id":"20201218_donath_laszlo_egyhazkozseg_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7400fde-00ad-4007-87f7-81567b71cecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e26dca-fbfe-4332-aedb-0f0cc4d96b09","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_donath_laszlo_egyhazkozseg_zaklatas","timestamp":"2020. december. 18. 18:35","title":"Közleményben áll ki egyházközsége Donáth László mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint fiatalkorban.","shortLead":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint...","id":"20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535992b5-f61e-43a9-b19d-7b8402267ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","timestamp":"2020. december. 18. 13:10","title":"Kutatók állítják: tévhit, hogy idősebb korban nehezebb fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","shortLead":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","id":"20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e92d4-db04-49d7-aebb-66f78e66ab05","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","timestamp":"2020. december. 18. 14:56","title":"Kásler megköszönte a tanároknak, hogy \"az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve\" teljesítik küldetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","shortLead":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","id":"20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610c6563-15f3-4987-9975-c5f58640d111","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","timestamp":"2020. december. 19. 10:30","title":"Gyurcsány karácsonyi zenelistával támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","shortLead":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","id":"20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092469d-fb4c-4ad3-a412-56dc1facce0f","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","timestamp":"2020. december. 18. 19:20","title":"Az RMDSZ miniszterelnök-helyettesi és két miniszteri tisztséget is kap az új román kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]