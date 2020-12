Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában is felbukkannak.","shortLead":"A Barack Obama amerikai születését kétségbe vonó összeesküvés-elméletek a volt elnök nemrégiben megjelent memoárjában...","id":"20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a23c8dd-977d-4210-a64b-e4b0aaf7ce2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7df873d-88e3-452d-8cae-6d0c275df1ec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201218_Igy_emlekezik_Obama_a_szuletesi_helyet_ketsegbe_vono_Trumpra","timestamp":"2020. december. 18. 19:15","title":"Így emlékezik Obama az amerikai születését kétségbe vonó Trumpra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","shortLead":"Slusszpoén: jogsija se volt a sofőrnek.","id":"20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa6679c-123e-4434-a89d-01183db0f68d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Egy_rendszammal_fogtak_a_rendorok_egy_kocsit_az_is_hamis_volt","timestamp":"2020. december. 19. 16:17","title":"Egy rendszámmal fogtak a rendőrök egy kocsit, az is hamis volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","shortLead":"Győr térségében, az autópályán több jármű ütközött, torlódásra lehet számítani. \r

","id":"20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4bbe47-9e58-41cc-91c5-2adda06068bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95bcb1c-e612-4199-a650-9c49ac2f542b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Tobb_baleset_is_volt_az_M1esen_nagy_a_dugo","timestamp":"2020. december. 19. 18:53","title":"Több baleset is volt az M1-esen, nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügy főembere a CNN-en keresztül gyereknek válaszolt. ","shortLead":"Az amerikai járványügy főembere a CNN-en keresztül gyereknek válaszolt. ","id":"20201219_Fauci_szerint_karacsonykor_johet_a_Mikulas_mert_o_maga_oltotta_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a2f3ac-69b3-4547-b325-e755a51fe4e3","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Fauci_szerint_karacsonykor_johet_a_Mikulas_mert_o_maga_oltotta_be","timestamp":"2020. december. 19. 21:46","title":"Fauci szerint karácsonykor jöhet a Mikulás, mert ő maga oltotta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","shortLead":"A képviselő a Túri Objektív vendége volt. Az ellenzék és az unió szerinte “LBTQ-propagandával” fertőzi a gyerekeket.","id":"20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ae1564-d15a-4ff0-b7b2-bc0a069941f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_boldog_istvan_alaptorveny_budapest_pride","timestamp":"2020. december. 18. 21:30","title":"Boldog István reméli, hogy az Alaptörvény módosítása azt is jelenti, hogy nem lehet úgy Pride-ot tartani, ahogy eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma továbbra is nagyon magas, az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma továbbra is nagyon magas, az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","shortLead":"Három svéd tulajdonban lévő vállalat magyarországi beruházásait támogatják az összeggel.","id":"20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57fc442-ead9-4cf6-bc56-91b56d538d00","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_magyar_kormany_tamogatas_sved_vallalatok_szijjarto_peter_munkahelyek_vedelme_autoliv_haldex_hungary_dometic_zrt","timestamp":"2020. december. 18. 17:28","title":"A kormány 1,8 milliárd forintból \"véd meg\" 7500 munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A kilencedik videóban Podlovics Laura és Bartha Bendegúz bábparódiát ad elő, amelyben benne van ennek az évnek minden beszűkültsége.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d6f005-cabb-4515-b72e-5c69b69d44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","timestamp":"2020. december. 18. 18:20","title":"„Hát, itt vagyunk mi ketten egymásnak\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]