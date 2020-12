Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók egy egyelőre kis létszámú csoporton elvégzett vizsgálat során azt találták, hogy a koronavírussal megfertőződött, kórházi kezelésre szoruló páciensek vérében autoantitestek voltak. Ezek meggátolhatják, hogy az immunrendszer által termelt sejtek legyőzzék a vírust.","shortLead":"A kutatók egy egyelőre kis létszámú csoporton elvégzett vizsgálat során azt találták, hogy a koronavírussal...","id":"20201218_koronavirus_betegseg_tunet_sulyos_tunet_autoimmun_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808807e1-267c-4395-8c94-9040e689195b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_koronavirus_betegseg_tunet_sulyos_tunet_autoimmun_betegseg","timestamp":"2020. december. 18. 10:33","title":"A szervezet ellen fordíthatja a saját sejtjeit a koronavírus egy új tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eee215c-7224-4c39-bcd6-261bb850a5ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyedüllét, a bezárkózás annyira természetes lett, hogy már elfelejtettük, milyen találkozni barátokkal, rokonokkal – mondja Linczényi Márkó énekes. Sok embernek azonban a járványtól függetlenül is természetes az egyedüllét és a kiszolgáltatottság. Ezért próbál segíteni. ","shortLead":"Az egyedüllét, a bezárkózás annyira természetes lett, hogy már elfelejtettük, milyen találkozni barátokkal, rokonokkal...","id":"20201219_Linczenyi_Marko_Milyen_volt_kozonsegnek_koncertezni_Fogalmam_sincs_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6eee215c-7224-4c39-bcd6-261bb850a5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03fba4-932b-4095-a07b-794d9c47127d","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Linczenyi_Marko_Milyen_volt_kozonsegnek_koncertezni_Fogalmam_sincs_mar","timestamp":"2020. december. 19. 12:00","title":"Linczényi Márkó: Milyen volt közönségnek koncertezni? Fogalmam sincs már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész csütörtökön újabb ügyek miatt a dél-békési fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész csütörtökön újabb ügyek miatt a dél-békési fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának...","id":"20201217_simonka_gyorgy_koronavirus_ugyeszseg_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639fdb28-1d8a-49bd-af0d-32d0f79a41d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cc602f-6d7e-474f-b91e-98ee0291ba82","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_simonka_gyorgy_koronavirus_ugyeszseg_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2020. december. 17. 19:58","title":"Simonka György koronavírusos, és nem tudja, mit érthetett félre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","shortLead":"A DVSC Egyesület augusztusban jött létre. Szima Gábor azért a továbbiakban is nagy összeggel támogatja a klubot.","id":"20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295552e6-9901-4326-bb62-aa0cade0d84c","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_debrecen_dvsc_egyesulet","timestamp":"2020. december. 18. 17:35","title":"Magánemberekből álló egyesület vásárolja meg a DVSC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus betegségben szenvedő emberek csak utánuk kerülhetnek sorra. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus...","id":"20201218_100_millio_oltas_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc606f80-afc1-4feb-8f14-b282b20603c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_100_millio_oltas_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:15","title":"50 millió embert oltanának be Kínában a februári holdújévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár hogy milyen márkát fog használni hozzá, az egyelőre még kérdéses.","shortLead":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár...","id":"20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306a3b1-f4ab-4602-a9e5-8abb7512b645","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","timestamp":"2020. december. 19. 08:03","title":"Váratlanul izgalmas androidos telefont adhat ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]