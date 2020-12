Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is, a félév elvesztése visszafordíthatatlan károkat jelentene a számukra, amit perrel sem lehetne jóvátenni.","shortLead":"A fenntartó rendelkezése az oktatás betiltásáról ugyanis csorbítja a hallgatók alkotmányos jogait. Kimondták azt is...","id":"20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdc3b34-a830-406f-b7dd-01da6bb19b15","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_A_Fovarosi_Torvenyszek_kimondta_nem_lehet_ervenyteleniteni_az_SZFEhallgatok_felevet","timestamp":"2020. december. 22. 17:10","title":"A Fővárosi Törvényszék kimondta, nem lehet érvényteleníteni az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Viszonylag ritka, amikor a merénylő és áldozata a sikertelen támadás után békésen elbeszélget egymással telefonon. Most ez történt: a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij hívta fel Konsztantyin Kudrjavcevet, az FSZB egyik tisztjét, aki több bizonyíték szerint is részt vett a Navalnij elleni augusztusi merényletben. A beszélgetésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Mármint Oroszország és a világ viszonyában, az ugyanis nem valószínű, hogy a hiszékeny FSZB-s önleleplezése után a Kreml hirtelen beismerné, hogy meg akarta öletni a Putyin-rendszer bírálóját.","shortLead":"Viszonylag ritka, amikor a merénylő és áldozata a sikertelen támadás után békésen elbeszélget egymással telefonon. Most...","id":"20201222_navalnij_fszb_merenylet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e74b0e-4db5-421c-8c7c-817465460ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_merenylet","timestamp":"2020. december. 22. 15:10","title":"Navalnij-mérgezés: a lebukás miatt tovább romolhat a Nyugat és Moszkva kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","shortLead":"Mindössze 400 ezer darab készült belőle, úgyhogy sietni kell érte.","id":"20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82927073-9b68-40a8-8822-08d833629660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d363b8-f916-432c-950b-e33e85441c46","keywords":null,"link":"/kkv/20201221_mcdonalds_loncshus_oreo","timestamp":"2020. december. 21. 21:56","title":"Itt a limitált csodaburger: löncshúsos-oreós burgert árul a kínai McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edbcb5b8-56b2-490c-927a-137955aa66ad","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"Arra a kérdésre, mi jó történt velem a karantén alatt, elsőként ez ugrik be: tavasszal kiolvastam a Háború és békét.","shortLead":"Arra a kérdésre, mi jó történt velem a karantén alatt, elsőként ez ugrik be: tavasszal kiolvastam a Háború és békét.","id":"20201221_Haboruim_es_bekeim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edbcb5b8-56b2-490c-927a-137955aa66ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b858ba-94a6-4c24-a4bf-3226d344f49c","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Haboruim_es_bekeim","timestamp":"2020. december. 21. 16:00","title":"Farkas Zoltán: Háborúim és békéim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","shortLead":"A legutóbb szombaton, közel 4 milliárdot.","id":"20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fefcf55-93eb-4d44-9a39-6f713ae285d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Iden_mar_otszor_vittek_el_tobbmilliardos_nyeremenyt_az_otoslotton","timestamp":"2020. december. 20. 21:55","title":"Idén már ötször vittek el milliárdos főnyereményt az ötöslottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független alapkezelő döntsön. Ha ebbe nem egyezik bele a kormány, egy fillér sem érkezik. ","shortLead":"A norvégok ugyanakkor feltételként szabták, hogy a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról egy független...","id":"20201221_Norveg_Alap_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f64ff-e1af-4a7d-87b3-2da81a1e1786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_Norveg_Alap_megallapodas","timestamp":"2020. december. 21. 13:35","title":"Megállapodott a kormány: az utolsó pillanatban mégis jöhetnek a Norvég Alap pénzei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás szabályairól.","shortLead":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás...","id":"20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31b067-de61-4c2c-85cc-3120f1088f41","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","timestamp":"2020. december. 21. 05:52","title":"Trump még mindig nem adja fel, újabb keresetben támadta meg az elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","shortLead":"Ismeri szerettei szeretetnyelvét? És a sajátját?","id":"20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f58045-25a7-4ac0-a289-1f35f494a42b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201220_Egeszen_bizonyos_hogy_ez_a_legszebb_karacsonyi_ajandek__mindenkinek","timestamp":"2020. december. 20. 20:15","title":"Egészen bizonyos, hogy ez a legszebb karácsonyi ajándék – mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]