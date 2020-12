Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","shortLead":"A négykerék-hajtású sportkompakt hivatalos leleplezésére várhatóan jövőre kerül sor.","id":"20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9211a6f-8a06-4db0-bd00-c258b9ceb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea476cb3-af57-4a02-bf28-f796f030fa1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201222_kemfoto_uj_audi_rs3","timestamp":"2020. december. 22. 09:27","title":"Kémfotókon az akár 450 lóerős új Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400 milliárd dolláros költségvetési keretről.","shortLead":"A gazdaságösztönző csomaggal együtt szavaznak hétfőn a kormányzati feladatokat jövő szeptemberig finanszírozó, 1400...","id":"20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e98047d-8a5b-4aaf-9190-8ab77aaf7da5","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_amerika_koronavirus_mentocsomag_900_milliard_dollar","timestamp":"2020. december. 21. 07:02","title":"900 milliárd dolláros segélycsomagról állapodott meg az amerikai kongresszus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák miniszterelnök.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormányt dicsérte, Soros Györgyöt és a mostani szlovák kormányt támadta a bukott szlovák...","id":"20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8251a1ee-cbb5-4b36-bb66-e560bacd6a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_Robert_Fico_interju_szlovakia","timestamp":"2020. december. 21. 08:17","title":"Orbánt dicséri a Magyar Nemzetben Robert Fico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8aee1f-f613-416b-9540-3db161ffa96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös közlemény szerint szó sincs róla, hogy támogatná a szövetség az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"A közös közlemény szerint szó sincs róla, hogy támogatná a szövetség az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201221_szita_karoly_megyei_jogu_varosok_szovetsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8aee1f-f613-416b-9540-3db161ffa96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db37b816-cf27-4ca6-93be-e6431eec8331","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_szita_karoly_megyei_jogu_varosok_szovetsege","timestamp":"2020. december. 21. 19:19","title":"Kilenc megyei jogú város léphet ki a Megyei Jogú Városok Szövetségéből Szita Károly miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar miniszterelnök tovább provokál egy friss interjúban. ","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint hiába ítélte el a múlt héten az Európai Néppárt frakciója a Fidesz politikáját, a magyar...","id":"20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e0faa-5219-485f-9b05-25d6fe36662f","keywords":null,"link":"/360/20201221_Suddeutsche_Zeitung_Orban_megint_meglepte_a_nemet_uniopartokat","timestamp":"2020. december. 21. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem akar békét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Utazási szigorításról és a karácsonyi szabályok lazításáról döntött a kormány – jelentették be az operatív törzs...","id":"20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f9f44e-36e5-4608-959f-b3dfa54e3e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4602d1c6-dcfd-4404-ac5d-0f7053826072","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Szenteste_kijarasi_tilalom_repulok_Egyesult_Kiralysag","timestamp":"2020. december. 21. 11:27","title":"Szentestén nem lesz kijárási tilalom, nem engednek be repülőket az Egyesült Királyságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután az adóhatóság nemrég hatmilliárdos vagyont, luxusingatlanokat, rengeteg pénzt, tízkilónyi aranyat, de még egy cementfeldolgozó üzemet is zárolt. A hatóságok egy aranykirályként emlegetett érdi vállalkozóra is lecsaptak, miután a társaságot közel egy éven át figyelték, telefonjaikat lehallgatták. A nem mindennapi bűnügy apropóján egy meglehetősen zárt világ szürke zónájában merültünk el.","shortLead":"A török Szürke Farkasokhoz köthető külföldi kereskedők próbálják behajtani a bizományba tett aranyaikat, miután...","id":"20201221_Az_aranykiraly_bukasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ad1986-2794-4ef1-97da-b0e5fdf7e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffdea13-420a-4c3e-a3c4-3a5c0be54069","keywords":null,"link":"/360/20201221_Az_aranykiraly_bukasa","timestamp":"2020. december. 22. 11:15","title":"Guy Ritchie-filmbe illő kalamajkához vezetett az érdi aranykirály elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]